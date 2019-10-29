Науковці знайшли спосіб прискорити 3D-друк людських тканин

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Науковці знайшли спосіб прискорити 3D-друк людських тканин
Науковці знайшли спосіб прискорити 3D-друк людських тканин / 3D Printing Progress

Методики 3D-друку людських тканин, які зараз існують, мають значний недолік – процес займає багато часу. Однак вчені із Віденського технологічного університету розробили нову методику, яка дає змогу пришвидшити процес друку в кілька разів.

Особливості нового процесу друку тканин. Для нового процесу біодруку з високою роздільною здатністю потрібні спеціальні "біочорнила" з осередками, які можна вбудовувати в тривимірні рамки, надруковані з точністю до мікрометра, повідомляє Tech Radar.

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Як заявляють учені, в основі їх способу 3D-друку лежить двухфотонний метод полімеризації, який підходить для створення надтонких тривимірних структур з високою точністю.

Перспективи нової технології. За словами професора Олександра Овсяникова, використання тривимірних структур дає змогу вивчати поведінку в осередках з недосяжною раніше точністю. Це відкриває можливості з вивчення поширення хвороб, а з використанням стовбурових клітин можна навіть виробляти тканини за індивідуальним замовленням.

Іншою важливою особливістю нової методики біодруку крім високої точності буде її швидкість. Вчені наголошують на тому, що змогли досягти 3D-друку на швидкості понад 1 метр в секунду. За їх словами, біопринтування має великі перспективи і за межами медицини.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Новини Техно Здоров'я Штучний інтелект Медицина Розробки
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