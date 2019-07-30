Науковці з'ясували цікавий факт про Місяць

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Місяць виявився набагато старшим, ніж припускали
Місяць виявився набагато старшим, ніж припускали / vox.com

Німецькі вчені з Кельнського університету встановили, що Місяць з'явився через 50 мільйонів років після утворення Сонячної системи. Тобто він є набагато старший, ніж припускали раніше.

Як передає Phys.org, раніше дослідники вважали, що між появою нашої планетної системи і утворенням супутника Землі пройшло 150 мільйонів років.

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Як дійшли цього висновку. Дослідники вивчили зразки місячного ґрунту, які отримали під час місій "Аполлонів". Вони порівняли вміст різних елементів у зразках, які з'явилися у різний час. Це і дало змогу припустити, коли почався процес затвердіння розплавлених порід.

Як утворився Місяць. Найбільш імовірною причиною вчені називають зіткнення Землі з планетарним тілом розміром з Марс. З матеріалу, який був вибитий із цього тіла і сформувався супутник. Новонароджений Місяць був покритий океаном лави, який поступово остигав і утворив різні мінерали, які досі можна знайти на його поверхні.

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Теги: Техно Космос Новини Техно Місяць
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