Навколо чорних дір можуть обертатися десятки тисяч планет

Крім планет-сиріт, не прив'язаних до жодних небесним об'єктів, кожна відома астрономам планета обертається навколо зірки. Однак, згідно з новими розрахунками вчених, технічно планети можуть формуватися навколо надмасивних чорних дір, створюючи величезні системи з тисяч світів.

Як формуються планети

Зазвичай планети формуються з протопланетних дисків – кілець пилу й газу, що обертаються навколо зірок. Частинки поступово склеюються, утворюючи грудки все більших розмірів, набираючи масу і притягаючи все більше матерії. Так з'являються системи планет, що обертаються навколо них супутників меншого розміру, а також астероїдів і комет, що виникли з того, що залишилося.

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Але зірки – не єдині об'єкти з дисками пилу у Всесвіті. У надмасивних чорних дір хмари пилу і газу ще більше. У деяких випадках їх маса може досягати маси 100 тисяч наших Сонць, тобто приблизно в мільярд разів більше, ніж в стандартному протопланетному диску.

Дослідження

Астрономи Національної астрономічної обсерваторії Японії (NAOJ) застосували до цих гігантських дисків звичайні моделі формування планет, щоб зрозуміти, чи можуть планети виникнути навколо чорних дір. І прийшли до висновку, що при правильних умовах це цілком реально, пише New Atlas.

Вони досліджували чорні діри, розташовані в центрі активних галактик. Оскільки диск пилу може бути дуже щільним – в цих регіонах дуже низька температура. На частинках пилу утворюються крижані поверхні, завдяки яким вони склеюються і формують планети. Через кілька сотень мільйонів років – не так довго в масштабі Всесвіту – навколо чорної діри починають обертатися планети. І їх може бути дуже багато.

Наші обчислення показали, що десятки тисяч планет з масою, яка вдесятеро перевищувала Землю, можуть виникнути на відстані десяти світлових років від чорної діри. Навколо чорних дір можуть існувати планетарні системи вражаючих розмірів,

– сказав автор дослідження Ейіхіро Кокубо.



Поки безпосередніх доказів того, що навколо чорних дір обертаються планети, у вчених немає, і вони не впевнені, що ми зможемо їх виявити найближчим часом. Але знати про таку можливість в будь-якому випадку корисно для побудови картини світу.

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