Навушники AirPods 2 отримають функцію моніторингу здоров'я

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AirPods 2 отримають функцію моніторингу здоров'я
AirPods 2 отримають функцію моніторингу здоров'я / unsplash

Компанія Apple готує до випуску нову версію бездротових навушників AirPods. Новинка отримає назву AirPods 2 та може вийти на ринок вже в першій половині 2019 року.

Аксесуар отримає акумулятори збільшеної ємності, просунутий захист від вологи, функцію шумозаглушення і, ймовірно, біометричні датчики для моніторингу фізичного стану власника, повідомляє видання DigiTimes із посиланням на власні джерела.

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Компоненти для нових AirPods постачають кілька компаній, включаючи Zhen Ding Tech, Flexium Interconnect, Compeq Manufacturing і Unitech Printed Circuit Board.

Джерело вказує, що успіх Apple Watch Series 4 і увага до функцій моніторингу з боку споживачів спонукав купертінівців більш інтенсивно розвивати цей напрям. Не дивно, якщо більшість пристроїв компанії стануть в тій чи іншій мірі зосереджені на таких можливостях.

Apple Watch Series 4
Apple Watch Series 4

На додаток до нової системи відстеження стану здоров'я бездротові навушники AirPods наступного покоління будуть також включати вдосконалений дизайн, який джерело описує як "дискретний". Що під цим мається на увазі, поки не ясно.

Apple, як завжди, витримує повне мовчання щодо її майбутніх пристроїв. Тому ставитися до неофіційних даних краще з певною часткою скептицизму.

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Теги: Техно Ґаджети Apple Здоров'я
Джерело: Техно
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