Найбільш недооцінені смартфони 2019 року

У 2019 році на ринок вийшло дуже багато цікавих смартфонів, деякі з них користувалися популярністю, але частину покупці просто не помітили. З бумом гнучких смартфонів і засиллям 5G це не дивно, але все ж можна згадати гідні пристрої, які не користувалися популярністю цього року.

Oppo Reno Ace

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Ключовою особливістю смартфона стала найшвидша на ринку зарядка в 65 Вт. Технологія дозволяє зарядити батарею на 4000 мАг на 100% за 35 хвилин.

Крім непоганої батареї і відмінної зарядки, смартфон також може похвалитися топовими характеристиками: процесором Snapdragon 855+, 8 або 12 ГБ оперативної пам'яті і екраном з частотою оновлення 90 Гц, і все це за ціною приблизно 3799 юанів (12 600 гривень) якщо замовляти смартфон з Китаю.



Смартфон отримав справді високі характеристики

LG G8X ThinQ

Родзинкою смартфона виявився чохол з додатковим екраном, який дозволяє реалізувати багато сценаріїв управління. Також смартфон може похвалитися роз'ємом 3,5 мм, водонепроникність і високим якісним звуком завдяки виділеному ЦАПу.



Справді незвичний смартфон, який здатний подарувати новий користувацький досвід

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Asus Zenfone 6

Подвійна поворотна камера стала незвичайною особливістю смартфона. Характеристики також флагманські: Snapdragon 855, 6 ГБ оперативної пам'яті, 3,5 мм порт і батарея на 5000 мАг, і це при ціні в 499 доларів (11 585 гривень).

Ще одна фішка – майже незайманий Android 9 Pie.



Подвійна фронталка здивувала не одного користувача

ZTE Axon 10 Pro

Єдиною слабкістю цього смартфона стали його камери. Але це зовсім не причина обділяти його увагою, враховуючи, що він отримав Qualcomm Snapdragon 855, до 12 ГБ оперативної пам'яті і батарею на 4000 мАг. Також смартфон відрізняється бездротовою зарядкою, а ціна на старті продажів склала близько 14 941 гривень.



Недорогий смартфон з флагманськими характеристиками

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