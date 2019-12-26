24 канал lifestyle Економіка Здоровʼя спорт футбол Дизайн auto Освіта Likar покер
more

Найбільш недооцінені смартфони 2019 року

225 Читать новость на русском
Смартфони варті вашої уваги / nxupdate

У 2019 році на ринок вийшло дуже багато цікавих смартфонів, деякі з них користувалися популярністю, але частину покупці просто не помітили. З бумом гнучких смартфонів і засиллям 5G це не дивно, але все ж можна згадати гідні пристрої, які не користувалися популярністю цього року.

Oppo Reno Ace

Не пропустіть: OPPO представила Reno 3 Pro 5G в тонкому корпусі: характеристики, ціна й дата виходу

Ключовою особливістю смартфона стала найшвидша на ринку зарядка в 65 Вт. Технологія дозволяє зарядити батарею на 4000 мАг на 100% за 35 хвилин.

Крім непоганої батареї і відмінної зарядки, смартфон також може похвалитися топовими характеристиками: процесором Snapdragon 855+, 8 або 12 ГБ оперативної пам'яті і екраном з частотою оновлення 90 Гц, і все це за ціною приблизно 3799 юанів (12 600 гривень) якщо замовляти смартфон з Китаю.


Смартфон отримав справді високі характеристики

LG G8X ThinQ

Родзинкою смартфона виявився чохол з додатковим екраном, який дозволяє реалізувати багато сценаріїв управління. Також смартфон може похвалитися роз'ємом 3,5 мм, водонепроникність і високим якісним звуком завдяки виділеному ЦАПу.


Справді незвичний смартфон, який здатний подарувати новий користувацький досвід

До теми: Незвичайні та найреволюційніші смартфони 2019 року

Asus Zenfone 6

Подвійна поворотна камера стала незвичайною особливістю смартфона. Характеристики також флагманські: Snapdragon 855, 6 ГБ оперативної пам'яті, 3,5 мм порт і батарея на 5000 мАг, і це при ціні в 499 доларів (11 585 гривень).

Ще одна фішка – майже незайманий Android 9 Pie.


Подвійна фронталка здивувала не одного користувача

ZTE Axon 10 Pro

Єдиною слабкістю цього смартфона стали його камери. Але це зовсім не причина обділяти його увагою, враховуючи, що він отримав Qualcomm Snapdragon 855, до 12 ГБ оперативної пам'яті і батарею на 4000 мАг. Також смартфон відрізняється бездротовою зарядкою, а ціна на старті продажів склала близько 14 941 гривень.


Недорогий смартфон з флагманськими характеристиками

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Коли колядують, щедрують і посівають
сьогодні
16340
Автор: Михайло Года
Теги: Техно Смартфони Новини Техно Oppo LG Asus ZTE
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 08:06 Що українці шукають в інтернеті: цікава статистика від Google
Ірина Полицька 4755
25 грудня 21:02 Огляд смартфона Xiaomi Redmi 8A — потужна батарея і низька ціна
Назар Токар 5553
24 грудня 21:12 Прориви року: найбільші успіхи українських стартапів у 2019
Юлія Бабич 652
24 грудня 18:08 Огляд Xiaomi Mi Band 4: недорогий фітнес-трекер з якісним акумулятором
Назар Токар 2121
24 грудня 09:05 Що таке Root-права та як їх отримати на Android: інструкція
Анастасія Можаровська 15501
Новини
Більше новин
Залиште відгук