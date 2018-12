Найочікуваніші ігри 2019 року

Рік, що підходить до кінця був переповнений гучними релізами. Ґеймери отримали нагоду ознайомитися з такими шедеврами, як Red Dead Redemption 2, God of War, Far Cry 5 та Shadow of the Tomb Rider. Однак давайте зазирнемо в не таке вже й далеке майбутнє – рік, що наближається. Які ж ігри чекають нас у 2019 році?

Devil May Cry 5 Дата релізу творіння від Capcom R&D Division 1 встановлено на березень 2019 року. Відтоді коли світ побачила четверта частина легендарної франшизи пригод Данте минуло вже 10 років. Нарешті наступного року власники консолей від Sony та Microsoft, а також PC ґеймери зможуть знову поринути у фантастичний світ Devil May Cry. Читайте також: В магазині Origin стартував новорічний розпродаж ігор: цікаві пропозиції Щоправда, цього разу нам доведеться познайомитися з новим головним героєм – Неро. У майбутній грі Capcom робить ставку на оновлену механіку бойової системи. Головною фішкою Devil May Cry 5 стануть змінні протези, які покликані кардинально змінити ґеймерський експіріенс фанатів серії. Anthem Цей проект стане спробою команди BioWare реабілітуватися перед фанатами. Гра побачить світ 22 лютого 2019 року на PlayStation 4, Xbox One та PC. Новинка позиціюється, як представник жанру Action-RPG. Розробники запевняють, що гра подарує нечуваний досвід кооперативного проходження. Сюжетну кампанію можна буде проходити командою до чотирьох осіб, а однією з ключових особливостей новинки стане можливість створення власних історій. Також обіцяють багато сюжетних доповнень і це, здавалося б, дуже круто, однак слід врахувати той факт, що у ролі видавця виступає Electronic Arts, а це та компанія, яка не омине можливості «струсити» побільше грошей з гаманців ґеймерів. Залишається надіятися, що сюжетну кампанію нової Anthem не поріжуть та не анонсують, як повноцінні сюжетні аддони. Resident Evil 2 Remake І знову повернення легендарної франшизи від Capcom. Схоже компанія вирішила влаштувати справжнє свято для ґеймерів у 2019 році. Римейк неперевершеної Resident Evil 2 заплановано на 25 січня 2019 року на PlayStation 4, Xbox One та PC. Розробники запевняють, що гра буде дещо відрізнятися від оригіналу. Сюжетну лінію оновлять та доповнять, а скрімери та страшилки заховають по-новому. Творці зазначили, що вони хочуть зосередити увагу ґеймерів на тих персонажах сюжетної лінії, які надто швидко померли під час подій, що розгорнулися у Раккун-сіті. Читайте також: Студія Blizzard влаштувала власний шалений новорічний розпродаж ігор Хардкорним фанатам серії не слід перейматися можливою казуальністю новинки. Розробники пообіцяли, що вони неодмінно перенесуть усі хардкорні елементи, як то відсутність автоматичного збереження, у римейк версію. Dying Light 2 І поки наступна частина, вже серії, не побачила світ, варто повторно пройти її попередницю. Хто не знайомий з тайтлом – до ознайомлення в обов’язковому порядку. Адже свого часу дітище Techland наробило чимало шуму. Чехи показали, що не лише японці уміють робити ігри про зомбі. Розробники пообіцяли дещо відійти від, очевидно, виграшної формули попередньої гри та додали масу різноманітних елементів взаємодії з місцевими фракціями. Нам доведеться заслужити та підтримувати репутацію героя шляхом переговорів та старим добрим виконанням завдань. Отож можливостей для взаємодії зі світом та персонажами, які населяють його добряче розширять, а це не може не радувати, адже майже завжди це призводить до позитивного ігрового досвіду внаслідок більш розширених та більш наповнених сюжетів. Також творці нової Dying Light 2 обіцяють, що ніч у грі справді нестиме небезпеку. Після заходу сонця агресія зомбі зростатиме в декілька разів і вони стануть ворогом, який складе серйозну конкуренцію герою, і навіть зможуть вплинути на хід виконання сюжетних завдань. Реліз Dying Light 2 обіцяють на 2019 рік (надіємося нас омине перенесення термінів). Гра вийде на платформи PlayStation 4, Xbox One та PC. Days Gone Черговий рекордсмен, що вже протягом п’яти років перебуває у фазі активної розробки. Справжній крутий виживастик оповитий атмосферою зомбі апокаліпсису. Нас чекають п’ять детально пропрацьованих поселень, що є залишками людської цивілізації, та захоплюючий сюжет. Згідно з найкращими творіннями зомбі тематики у грі справжню небезпеку для героя створюватимуть не зомбі, а інші персонажі, адже у цьому напівзнищеному світі люди борються за виживання у стилі серіалу The Walking Dead. Саме тому не кожен персонаж буде радий вашому візиту і варто бути готовим до того, що потенційний друг без вагань встромить вам ніж у спину. Зав’язка основного сюжету дещо банальна, однак вже стандартна для творів на зомбі тематику – смертоносний вірус, що стрімко поширюється Америкою. Основним нашим завданням буде виживання у жорстокому та небезпечному світі, та налагодження відносин з жителями поселень. Читайте також: Серіал за мотивами культової гри "Відьмак" отримає продовження Реліз гри вже зовсім скоро – 22 лютого 2019 року, однак наразі проект є ексклюзивом для PlayStation 4. Metro Exodus Постапокаліптичний шутер від українських розробників, що продовжить розповідати історію Артема. Гру чекали протягом усього 2018 року, однак студія все ж перенесла дату релізу на 2019 рік. Будемо надіятися, що додатковий час потрібен розробникам для фінальних доопрацювань та доведення гри до ремізного стану. Творцям гри справді було над чим попрацювати. Вони обіцяють оновлення ігрових механік, а найголовніше – новий відкритий світ на поверхні. Цього разу гравцям для дослідження запропонують величезний світ з різними біомами та територіями, пророблений та наповнений деталями, а головна сюжетна лінія гри триватиме протягом повних 12 місяців. Також ґеймерам анонсували оновлену систему крафту речей та спорядження. Дітище української студії 4A Games може похвалитися підтримкою найновіших графічних технологій таких, як, до прикладу, трасування променів у режимі реального часу. Тому, можливо, комусь із вас варто задуматися про невеличкий апґрейд. Анонс Metro Exodus заплановано на 2019 рік, а чекати гру варто на основних ігрових платформах: PlayStation 4, Xbox One та PC. Cyberpunk 2077 Ґеймери всього світу вже зачекалися на реліз дітища від польської CD Project Red. Аналітики передбачають полякам або ж повний крах або світову велич після виходу гри. Проект насправді розгорнувся до величезних масштабів рівня голлівудських блокбастерів, і якщо для якихось Rockstar це звична справа, то CD Project Red, поставили на карту власні долі. Трейлери гри безумовно чудові, однак важко не помітити, що внаслідок тривалого перебування гри у фазі розробки, графіка її дещо застаріла. Однак, це ніколи не зупиняло справжні шедеври, а поляки нам обіцяють, що саме ним стане їхнє нове творіння. Обіцяють нам дійсно не мало. Тут і редактор персонажів, вид від першої особи, можливість видертися на будь-яке підвищення на карті, нелінійний сюжет, події якого розвиваються залежно від того, які рішення ми приймаємо, харизматичні персонажі та глибоко пропрацьована RPG-складова гри. Безумовно величезним кредитом довіри від світової ґеймер-спільноти розробники Cyberpunk 2077 зобов’язані шаленому успіху The Witcher 3. Читайте також: У грі Fallout 76 з'являться бої без правил CD Project Red обіцяють, що гра, вже напевне, побачить світ у 2019 році. Підстав їм не довіряти немає з огляду на шалений розмах рекламної кампанії. Поринути у мерехтливе неонове світло фантастичного майбутнього, яке пробивається крізь густу пару з вуличних колекторів можна буде за допомогою консолей PlayStation 4 та Xbox One ну і звісно ж на PC. P.S. Це звісно далеко не всі ігри, які спільнота ґеймерів з нетерпінням очікує у 2019 році. Однак це точно одні з найбільш очікуваних проектів, які наробили чимало шуму. 2018 рік подарував нам чимало гучних релізів, про найгучніші з них ми нещодавно розповідали вам. Також ви можете ознайомитися з десяткою найбільш очікуваних ігрових анонсів 2019 року за версією цифрового магазину Steam. З настанням нового 2019 року, швидше за все, ми отримаємо чимало нових анонсів та інформаційних витоків про нові проекти. Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно