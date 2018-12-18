Найбільш очікувані ігри 2019 року в Steam: рейтинг Valve

Компанія Valve опублікувала список найбільш очікуваних ігор в Steam. Рейтинг допоможе тим, хто звик планувати заздалегідь: із його допомогою можна визначитися, у що пограти в 2019 році.

Про це повідомляє 4PDA.

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Журналісти відзначають, що на сторінці, швидше за все, значаться ігри, які останнім часом найчастіше позначали як бажане, тобто він не відображає відомостей за весь період існування магазину. Ймовірно, рейтинг буде поступово змінюватися, проте прямо зараз він дає гарне уявлення про те, які новинки ми будемо найчастіше обговорювати в 2019 році.

Трейлер гри Sekiro: Shadows Die Twice – дивіться відео

Список лідерів відриває самурайський екшен Sekiro: Shadows Die Twice, слідом – ремейк легендарної Resident Evil 2, а замикає трійку Metro Exodus. Повністю перша десятка виглядає так:

Sekiro: Shadows Die Twice (дата виходу: 22 березня) Resident Evil 2 (дата виходу: 25 січня) Metro Exodus (дата виходу: 15 лютого) Devil May Cry 5 (дата виходу: 8 березня) Total War: Three Kingdoms (дата виходу: 7 березня) Biomutant (дата виходу: 2019) The Outer Worlds (дата виходу: 2019) Left Alive (дата виходу: 5 березня) Atlas (дата виходу: 19 грудня 2018 року) Tom Clancy's The Division 2 (дата виходу: 15 березня)

На жаль, скоротати довгі новорічні канікули з цією збіркою не вдасться, але для січневих вихідних знайдуться й інші заняття. Наприклад, зовсім скоро в Steam повинен стартувати грандіозний розпродаж.

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