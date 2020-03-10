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Найбільшу українську IT-конференцію iForum перенесли через коронавірус

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Конференцію iForum перенесли / nachasi.com

Організаційний комітет найбільшої української IT-конференції iForum вирішив перенести конференцію. Причина така ж, як і в більшості технологічних подій у світі, – коронавірус.

Як пише видання AIN.UA, поки iForum перенесли на осінь. Точну дату проведення поки не повідомляють.

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"Ми зважили всі ризики з урахуванням міжнародних рекомендацій ВООЗ щодо мінімізації поширення коронавірусу, а також ситуації в Україні. Епідемія коронавірусу внесла свої корективи у бізнес і порушила багато планів", – кажуть організатори конференції.

При цьому, організатори додали, що повністю скасовувати iForum не планують.

Більше того, в оргкомітеті конференції підрахували, що пік спалаху коронавірусу в Україні припаде на травень, тож такий масовий захід не варто проводити.

Математика говорить, що в Україні пік епідемії припаде на проміжок від 20 квітня до 20 травня. З огляду на стан нашої медицини, здалося нерозумним проводити масовий захід в цей час,

 – зазначив Денис Довгополий, який входить до оргкомітету конференції.

Що робити з квитками

Якщо люди вже купили квитки на подію, то вони діятимуть восени, тобто на конференцію можна буде потрапити за старими квитками.

"Ми дотримуємось усіх зобов'язань перед нашими партнерами і учасниками, які вже купили квитки", – кажуть в оргкомітеті.

Як відомо, станом на 10 березня в Україні зафіксували лише один випадок коронавірусу. Його виявили у чернівчанина, який приїхав з Італії. Ще у 4 українців підозрюють вірус, але його поки не підтвердили.

Що відомо про iForum? Це щорічна конференція, що проводять у Києві з 2009 року. У 2011 році конференція встановила рекорд як "Найбільша конференція в Україні". Виступи доповідачів діляться за напрямками і темами, при цьому багато з одночасно в різних залах. Тривалість доповіді — 20 або 40 хвилин. Між залами напрямів розташована експозона (з 2012-го) та спеціальна локація — "Місто Майбутнього".

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Коронавірус Covid-19 Техно Новини Техно Здоров'я Коронавірус в Україні Новини Києва IT-бізнес
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