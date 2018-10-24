Перший погляд на iPhone Xr: відео розпакування

Новий смартфон iPhone Xr офіційно з’явиться на українському ринку 2 листопада. При цьому український блогер Саша Ляпота вже отримав новинку та влаштував відеоогляд.

Відео опубліковане на каналі Keddr.com.

При цьому на огляд у блогера одразу усі 6 кольорів нового iPhone. Адже саме різноманіття кольорів – одна із фішок iPhone Xr. Його можна придбати у червоному, кораловому, жовтому, синьому, білому та чорному кольорах.

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До речі, iPhone Xr працюватиме на топовому процесорі A12, який отримали флагмани iPhone Xs та iPhone Xs Max.

Що стосується інших характеристик, то iPhone Xr отримав 6,1-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 1792х828 точок. Задня панель скляна, а корпус виготовлений із алюмінію. Новинка отримала захист від води за стандартом IP67 (в iPhone Xs – це IP68).

Також відрізняється від флагманів і камера – iPhone Xr отримав одномодульну основну камеру з роздільною здатністю 12 Мп.

iPhone Xr: відеорозпакування

Як запевняють розробники, iPhone Xr на одному заряді батареї буде працювати на півтори години довше, ніж iPhone 8 Plus.

Вартість iPhone Xr стартує від 749 доларів (це близько 20 200 гривень). Та скільки новинка буде коштувати в Україні – поки невідомо.

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