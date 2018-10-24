Перший погляд на iPhone Xr: відео розпакування

630 Читать новость на русском
iPhone Xr: відеорозпакування
iPhone Xr: відеорозпакування

Новий смартфон iPhone Xr офіційно з’явиться на українському ринку 2 листопада. При цьому український блогер Саша Ляпота вже отримав новинку та влаштував відеоогляд.

Відео опубліковане на каналі Keddr.com.

При цьому на огляд у блогера одразу усі 6 кольорів нового iPhone. Адже саме різноманіття кольорів – одна із фішок iPhone Xr. Його можна придбати у червоному, кораловому, жовтому, синьому, білому та чорному кольорах.

Читайте також: Три причини, чому варто купити "бюджетний" iPhone Xr

До речі, iPhone Xr працюватиме на топовому процесорі A12, який отримали флагмани iPhone Xs та iPhone Xs Max.

Що стосується інших характеристик, то iPhone Xr отримав 6,1-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 1792х828 точок. Задня панель скляна, а корпус виготовлений із алюмінію. Новинка отримала захист від води за стандартом IP67 (в iPhone Xs – це IP68).

Також відрізняється від флагманів і камера – iPhone Xr отримав одномодульну основну камеру з роздільною здатністю 12 Мп.

iPhone Xr: відеорозпакування

Як запевняють розробники, iPhone Xr на одному заряді батареї буде працювати на півтори години довше, ніж iPhone 8 Plus.

Вартість iPhone Xr стартує від 749 доларів (це близько 20 200 гривень). Та скільки новинка буде коштувати в Україні – поки невідомо.

 

 

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Смартфони iPhone Apple iPhone Xr
Джерело: Техно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як розкрутити свій стартап і вигідно продати себе інвестору: інтерв'ю з експерткою
сьогодні 10:03 Як розкрутити свій стартап і вигідно продати себе інвестору: інтерв'ю з експерткою
Євгенія Мазур 365
Довгоочікуваний смартфон Xiaomi Mi Mix 3 представили офіційно: характеристики та ціна
25 жовтня 12:32 Довгоочікуваний смартфон Xiaomi Mi Mix 3 представили офіційно: характеристики та ціна
2305
Dell оновила лінійку надміцних і потужних ноутбуків Rugged
25 жовтня 09:01 Dell оновила лінійку надміцних і потужних ноутбуків Rugged
614
Смартфон Xiaomi Black Shark 2 з рекордною кількістю оперативки представили офіційно
23 жовтня 18:15 Смартфон Xiaomi Black Shark 2 з рекордною кількістю оперативки представили офіційно
2752
Коли Hyperloop запрацює в Україні – Омелян назвав терміни
22 жовтня 21:04 Коли Hyperloop запрацює в Україні – Омелян назвав терміни
1126
Хто такий Пол Аллен: легендарний програміст, який заснував корпорацію Microsoft
21 жовтня 20:06 Хто такий Пол Аллен: легендарний програміст, який заснував корпорацію Microsoft
Анастасія Можаровська 2230
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук