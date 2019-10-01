Найдорожчий корабель у грі Star Citizen розкупили за кілька секунд: деталі

Студія Cloud Imperium представила новий космічній корабель в своїй грі Star Citizen. Зауважимо, новинка коштує більше 1 тисячі доларів, однак фанати гри розкупили його всього за кілька секунд.

Ціна. У базі віртуальних космічних зорельотів Star Citizen з'явився свіжий корабель під назвою Origin 890 Jump за ціною 1 130 доларів (близько 27 400 гривень), повідомляє Gamestar.

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Чим особливий корабель? Новинка не виділяється потужними бойовими вміннями або маневреністю, зате це корабель преміум-сегмента з розкішним дизайном і оформленням внутрішніх приміщень в стилі «лакшері».

В Origin 890 Jump є кухня, медотсек, басейн, лаундж-зона, величезний вантажний відсік і система клімат-контролю.

Презентація корабля Origin 890 Jump – дивіться відео

Незважаючи на такий високий цінник, а це найдорожчий зореліт в грі, Origin 890 Jump розкупили буквально за кілька секунд після появи в місцевому магазині. Мабуть, кількість нових преміум-кораблів була обмеженою.

Що відомо про гру Star Citizen? Це космічний симулятор, яки перебуває на стадії розробки з 2012 року. Зараз над грою працює студія Cloud Imperium. Зауважимо, реліз гри планували ще в 2017 році. А недавно стало відомо, що сюжетна кампанія з'явиться в грі не раніше 2020 року.

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