Найдоступніший смартфон з лінійки Samsung Galaxy S10е: ціна та старт продажів в Україні

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Samsung Galaxy S10e: ціна і дата старту продажів в Україні
Samsung Galaxy S10e: ціна в Україні / digitaltrends.com

Компанія Samsung представила Galaxy S10e 20 лютого. Цікаво, що старт продажів в Україні відбудеться синхронно зі всім світом – 8 березня.

Уже кілька українських магазинів розмістили в себе на сайті попереднє замовлення на Samsung Galaxy S10e.

Наразі доступна лише одна модифікація з об’ємом пам’яті 6/128 ГБ. Galaxy S10e доступний у білому перламутрі, а також чорному, зеленому та жовтому кольорах.

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Ціна в Україні. Єдина модифікація за попереднім замовленням коштує 24 999 гривень. До прикладу, iPhone Xr (найбюджетніший із нової лінійки смартфонів від Apple) з 64 ГБ вбудованої пам’яті, в Україні коштує 26 999 гривень.

Samsung Galaxy S10e

Samsung Galaxy S10e можна купити в Україні

Бонус. До речі, для користувачів, що готові купити новинку за попереднім замовленням, чекає подарунок – нові бездротові навушники Galaxy Buds.

Samsung Galaxy S10e

Доступні 4 кольори

Samsung Galaxy S10e

У подарунок покупець отримає бездротові навушники Galaxy Buds

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Теги: Техно Смартфони Новини Техно Samsung Samsung Galaxy S10
Джерело: 24 Канал
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