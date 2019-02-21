Найдоступніший смартфон з лінійки Samsung Galaxy S10е: ціна та старт продажів в Україні

Компанія Samsung представила Galaxy S10e 20 лютого. Цікаво, що старт продажів в Україні відбудеться синхронно зі всім світом – 8 березня.

Уже кілька українських магазинів розмістили в себе на сайті попереднє замовлення на Samsung Galaxy S10e.

Наразі доступна лише одна модифікація з об’ємом пам’яті 6/128 ГБ. Galaxy S10e доступний у білому перламутрі, а також чорному, зеленому та жовтому кольорах.

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Ціна в Україні. Єдина модифікація за попереднім замовленням коштує 24 999 гривень. До прикладу, iPhone Xr (найбюджетніший із нової лінійки смартфонів від Apple) з 64 ГБ вбудованої пам’яті, в Україні коштує 26 999 гривень.

Samsung Galaxy S10e можна купити в Україні

Бонус. До речі, для користувачів, що готові купити новинку за попереднім замовленням, чекає подарунок – нові бездротові навушники Galaxy Buds.

Доступні 4 кольори

У подарунок покупець отримає бездротові навушники Galaxy Buds

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