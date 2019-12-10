Найгірші ігри 2019 року: версія журналістів
На завершення кожного року компанії та різні видання підбивають підсумки. Зазвичай до таких списків потрапляють найпопулярніші продукти, однак журналісти видання IGN вирішили підбрати 15 найгірших ігор, які представили в 2019 році і на які точно не варто витрачати свій час.
Про деякі ігри знають не всі – вони вийшли непомітно для геймерів і швидко загубилися серед конкурентів.
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Інші були довгоочікуваними, але і це не допомогло їм: Left Alive, наприклад, була в числі найбільш бажаних тайтлів 2019 року за версією Steam. Але статистика не бреше: у всіх релізів, які потрапили в список IGN, гнітюче низький бал на Metacritic.
Найгірші ігри 2019 року
1. Eternity: The Last Unicorn
В описі до гри йдеться, що це повномасштабний рольовий бойовик за мотивами скандинавської міфології з класичною ігровою механікою. Головна героїня – Аурехен – юна ельфійськая діва, яка вирушила рятувати останнього єдинорога, захопленого і проклятого відьмами.
Трейлер гри Eternity: The Last Unicorn – дивіться відео
2. Left Alive
Це гра в жанрі шутера від третьої особи і симулятора виживання, розроблена компанією Square Enix для Microsoft Windows і PlayStation 4.
У Left Alive – троє головних героїв, які діють незалежно один від одного; протягом гри гравець може перемикатися між ними. Світ гри не є безшовним і складається з окремих рівнів. Протягом більшої частини гри гравець управляє персонажем-людиною, хоча в гру також включені поїздки на характерних для всесвіту Front Mission крокуючих бойових машинах – "ванзерах".
Трейлер гри Left Alive – дивіться відео
3. Blades of Time
Це гра в жанрі пригодницького бойовика, розроблена компанією Gaijin Entertainment і видана компаніями Konami, Gaijin Entertainment та Iceberg Interactive на платформах Windows, PlayStation 3, Xbox 360, macOS та Nintendo Switch. Проєкт став продовженням гри "Оніблейд".
Трейлер гри Blades of Time – дивіться відео
4. Contra: Rogue Corps (17+)
Трейлер гри Contra: Rogue Corps – дивіться відео
5. Dollhouse
Трейлер гри – дивіться відео (17+)
6. WWE 2K20
Трейлер гри – дивіться відео
7. FIFA 20 Legacy Edition (Nintendo Switch)
Огляд гри – дивіться відео
8. Submersed
Трейлер гри – дивіться відео (18+)
9. Generation Zero
Трейлер гри – дивіться відео
10. Monster Jam Steel Titans
Трейлер гри – дивіться відео
11. Devil's Hunt
Трейлер гри – дивіться відео (17+)
12. Vane
Трейлер гри – дивіться відео
13. Decay of Logos (18+)
Трейлер гри – дивіться відео
14. Wolfenstein: Cyberpilot
Трейлер гри – дивіться відео
15. Leisure Suit Larry: Wet Dreams Do not Dry
Трейлер гри – дивіться відео
До слова, колеги журналісти PC Gamer опублікували схожий список, що охоплює не тільки 2019 рік, а всю історію індустрії.
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