Найгірші ігри 2019 року: версія журналістів

На завершення кожного року компанії та різні видання підбивають підсумки. Зазвичай до таких списків потрапляють найпопулярніші продукти, однак журналісти видання IGN вирішили підбрати 15 найгірших ігор, які представили в 2019 році і на які точно не варто витрачати свій час.

Про деякі ігри знають не всі – вони вийшли непомітно для геймерів і швидко загубилися серед конкурентів.

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Інші були довгоочікуваними, але і це не допомогло їм: Left Alive, наприклад, була в числі найбільш бажаних тайтлів 2019 року за версією Steam. Але статистика не бреше: у всіх релізів, які потрапили в список IGN, гнітюче низький бал на Metacritic.

Найгірші ігри 2019 року

1. Eternity: The Last Unicorn

В описі до гри йдеться, що це повномасштабний рольовий бойовик за мотивами скандинавської міфології з класичною ігровою механікою. Головна героїня – Аурехен – юна ельфійськая діва, яка вирушила рятувати останнього єдинорога, захопленого і проклятого відьмами.

Трейлер гри Eternity: The Last Unicorn – дивіться відео

2. Left Alive

Це гра в жанрі шутера від третьої особи і симулятора виживання, розроблена компанією Square Enix для Microsoft Windows і PlayStation 4.

У Left Alive – троє головних героїв, які діють незалежно один від одного; протягом гри гравець може перемикатися між ними. Світ гри не є безшовним і складається з окремих рівнів. Протягом більшої частини гри гравець управляє персонажем-людиною, хоча в гру також включені поїздки на характерних для всесвіту Front Mission крокуючих бойових машинах – "ванзерах".

Трейлер гри Left Alive – дивіться відео

3. Blades of Time

Це гра в жанрі пригодницького бойовика, розроблена компанією Gaijin Entertainment і видана компаніями Konami, Gaijin Entertainment та Iceberg Interactive на платформах Windows, PlayStation 3, Xbox 360, macOS та Nintendo Switch. Проєкт став продовженням гри "Оніблейд".

Трейлер гри Blades of Time ​– дивіться відео

4. Contra: Rogue Corps (17+)

Трейлер гри Contra: Rogue Corps – дивіться відео

5. Dollhouse

Трейлер гри – дивіться відео (17+)

6. WWE 2K20

Трейлер гри – дивіться відео

7. FIFA 20 Legacy Edition (Nintendo Switch)

Огляд гри – дивіться відео

8. Submersed

Трейлер гри – дивіться відео (18+)

9. Generation Zero

Трейлер гри – дивіться відео

10. Monster Jam Steel Titans

Трейлер гри – дивіться відео

11. Devil's Hunt

Трейлер гри – дивіться відео (17+)

12. Vane

Трейлер гри – дивіться відео

13. Decay of Logos (18+)

Трейлер гри – дивіться відео

14. Wolfenstein: Cyberpilot

Трейлер гри – дивіться відео

15. Leisure Suit Larry: Wet Dreams Do not Dry

Трейлер гри – дивіться відео

До слова, колеги журналісти PC Gamer опублікували схожий список, що охоплює не тільки 2019 рік, а всю історію індустрії.

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