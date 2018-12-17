Найгірші паролі року: аналітики оприлюднили рейтинг

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Найгірші паролі 2018 року
Найгірші паролі 2018 року / hackernoon.com

Компанія SplashData оприлюднила список найгірших паролів, які користувачі придумали і використовували протягом 2018 року.

Про це повідомляє УНІАН.

Аналітики компанії проаналізували 5 мільйонів паролів, злитих в мережу. Найпростішою комбінацією став пароль "123456". На другому місці комбінація із чотирьох цифр. На третьому - пароль "123456789", четверте і п'яте займають комбінації "12345678" і "12345".

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Також, популярним паролем виявилось слово password (пароль).

Як розповів керівник SplashData Морган Слейн, така ситуація бентежить. Адже враховуючи гучні зломи і витоки даних, люди продовжують використовувати для захисту дуже прості комбінації.

Пароль "123456" стає найгіршим вже п'ятий рік поспіль. У 2017 році цю комбінацію постійно використовують 17 відсотків всіх інтернет-користувачів.

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Теги: Техно Інтернет
Джерело: Техно
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