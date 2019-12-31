Найкращі ігри десятиліття за версією TIME
В кінці 2019 року видання підбивають не лише підсумки року, який добігає кінця, але й десятиліття. Авторитетне видання TIME обрало найвизначніші ігри, які анонсували починаючи із 2009 року.
Редакція журналу TIME назвала десять ігор, але не присудила їм будь-які рейтингові місця – всі тайтли рівноцінні в очах журналістів.
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При цьому TIME пояснив вибір короткими описами для кожного лота. Наприклад, Disco Elysium, яку помістили на обкладинку грудневого випуску, опинилася в десятці кращих як "гра з минулого, яка дивиться в майбутнє".
Трейлер гри Disco Elysium – дивіться відео
Найбільш значимі ігри десятиліття за версією TIME
- Grand Theft Auto V (2013 рік)
- The Legend of Zelda: Breath of the Wild (2017 рік)
- Fortnite (2017 рік)
- Dark Souls (2011 рік)
- League of Legends (2009 рік)
- Pokemon Go (2016 рік)
- Minecraft (2009 рік)
- The Elder Scrolls V: Skyrim (2011 рік)
- Portal 2 (2011 рік)
- Disco Elysium (2019 рік)
Груднева обкладинка журналу TIME
Найчастіше редакція TIME робила акцент на великому фінансовому успіху ігор та їх популярності. За цим параметром в список потрапили Grand Theft Auto V, Pokemon GO, Minecraft і Fortnite.
Журнал також вказав на "живучість" The Elder Scrolls V: Skyrim, яка не тільки вийшла на всіх доступних платформах, але як і раніше залишається актуальною завдяки модам.
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