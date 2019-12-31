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Найкращі ігри десятиліття за версією TIME

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Найкращі ігри десятиліття / Unsplash

В кінці 2019 року видання підбивають не лише підсумки року, який добігає кінця, але й десятиліття. Авторитетне видання TIME обрало найвизначніші ігри, які анонсували починаючи із 2009 року.

Редакція журналу TIME назвала десять ігор, але не присудила їм будь-які рейтингові місця – всі тайтли рівноцінні в очах журналістів.

До теми: Найкращі ігри 2019 року: рейтинг Техно 24

При цьому TIME пояснив вибір короткими описами для кожного лота. Наприклад, Disco Elysium, яку помістили на обкладинку грудневого випуску, опинилася в десятці кращих як "гра з минулого, яка дивиться в майбутнє".

Трейлер гри Disco Elysium – дивіться відео

 

Найбільш значимі ігри десятиліття за версією TIME

  • Grand Theft Auto V (2013 рік)
  • The Legend of Zelda: Breath of the Wild (2017 рік)
  • Fortnite (2017 рік)
  • Dark Souls (2011 рік)
  • League of Legends (2009 рік)
  • Pokemon Go (2016 рік)
  • Minecraft (2009 рік)
  • The Elder Scrolls V: Skyrim (2011 рік)
  • Portal 2 (2011 рік)
  • Disco Elysium (2019 рік)


Груднева обкладинка журналу TIME

Найчастіше редакція TIME робила акцент на великому фінансовому успіху ігор та їх популярності. За цим параметром в список потрапили Grand Theft Auto V, Pokemon GO, Minecraft і Fortnite.

Журнал також вказав на "живучість" The Elder Scrolls V: Skyrim, яка не тільки вийшла на всіх доступних платформах, але як і раніше залишається актуальною завдяки модам.

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Теги: Техно Ігри Новини Техно
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