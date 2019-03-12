Найкращі ігри лютого – версія читачів Техно 24

У лютому видавці представили багато цікавих ігор. Одні з них отримали справжнє визнання серед геймерів, інші ж так і залишилися недооціненими. Тож ми вирішили сформувати рейтинг найкращих ігор лютого, за версією самих користувачів.

Техно 24 проводив опитування серед читачів, щодо того, який проект вони вважають найкращим релізом лютого 2019 року.

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Безспірну перемогу отримав проект від української студії 4A Games – Metro: Exodus. За гру віддали 63% голосів.

Особливості. Зазначимо, ще до релізу Metro: Exodus обросла чутками і скандалами. І хоч останнє рішення прибрати гру із Steam і викликало хвилю обурення серед геймерів, вони змогли гідно оцінити новий проект (детальніше про всі скандали навколо гри ви можете дізнатися із нашого матеріалу).

Трейлер Metro: Exodus – дивіться відео

Metro: Exodus хвалять за витриманий баланс між перестрілками і вивченням локацій, приголомшливу атмосферу, відмінний аудіодизайн, графіку і якісне опрацювання світу, що сприяє зануренню в гру. Багато хто навіть називає гру новим S.T.A.L.K.E.R.

Другу сходинку із шаленим відривом посіла Sid Meier’s Civilization VI: Gathering Storm. Масштабне доповнення до основної гри Civilization VI набрало 10,5 % голосів від користувачів Техно 24.

Трейлер Sid Meier’s Civilization VI: Gathering Storm – дивіться відео

Особливості. У другому доповненні Civilization VI: Gathering Storm розробники додали передові технології і інженерні проекти, участь у Всесвітньому конгресі і взаємодію зі світовим співтовариством з ключових питань.

Ваші рішення вплинуть на світову екологію і в майбутньому можуть змінити обличчя планети. Стихійні лиха (повені, бурі, виверження вулканів) можуть пошкодити і знищити побудовані вами поліпшення і райони, але можуть і поліпшити якість ґрунту на постраждалих землях,

– йдеться в описі до гри.

Крім того, в Civilization VI: Gathering Storm з'явилося вісім нових цивілізацій і дев'ять правителів. Можна побудувати сім нових чудес світу, а також додалися різноманітні юніти, райони, будівлі і поліпшення.

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Третє місце, на думку читачів Техно 24, заслужила гра Ace Combat 7: Skies Unknown. Проект від Bandai Namco Entertainment набрав 7% голосів.

Особливості. Нехитрі, але бадьорі літалки давним-давно зникли з радарів. Той рідкісний і дивний випадок, коли жанр не помер, а просто пішов, як ніби самі творці ігор або передбачали падіння попиту, або вичерпали запас ідей. Були спроби відродити жанр, як вдалі (Tom Clancy's HAWX), так і не дуже (Ace Combat Assault Horizon), але далі обережних експериментів справа не пішла.

Трейлер Ace Combat 7: Skies Unknown – дивіться відео

І ось через ціле покоління виходить пряме продовження прославленої серії. Нова історія, повернення до витоків, сучасна графіка – чи не про це мріяли фанати довгі роки?

Ace Combat 7: Skies Unknown – це Call of Duty з реактивними літаками. Яскрава, видовищна, пафосна аркада, зроблена з величезною любов'ю до неба і сучасної військової техніки. Ace Combat 7: Skies Unknown – повернення серії до класичної ігровий механіки і сеттінгу.

Провал місяця. Останнє місце серед всіх релізів посіла гра Crackdown 3, видавцем якої виступила Xbox Game Studios. Це наступна частина популярного шутера від третьої особи. На цей раз гравцям в ролі Агентів належить відправитися в Нью-Провіденс – "райський" острівець, який захопили корпоративні психопати.

Трейлер Crackdown 3 – дивіться відео

Гра отримала посередні оцінки серед критиків: загальна оцінка проекту становить в середньому 60 балів. А от серед читачів Техно 24 вона так і залишилась невизнаною. За підсумками оголосування проект набрав 0 голосів.

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