Найкращі та найгірші ігри 2018 року – рейтинг ресурсу Metacritic

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Найкращі та найгірші ігри 2018 року
Найкращі та найгірші ігри 2018 року / Фото з вільних джерел

Сайт Metacritic, який публікує рецензії преси та відгуки користувачів зі всього світу, підбив підсумки 2018 року. Ресурс опублікував список ігор, які отримали найвищу оцінку, та тих, які оцінили найнижче.

Про це повідомляє Overclockers.

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Звання найкращої гри 2018 року дісталося вестерну з відкритим світом Red Dead Redemption 2 – його середній бал становить 97 з 100 можливих. На три бали від нього відстають пригодницький екшн God of War і платформер Celeste. Оцінку 93/100 і третє місце дісталося RPG Undertale в версії для Nintendo Switch. Четверту сходинку з 92 балами ділять між собою файтинг Super Smash Bros. Ultimate, аркадна гонка Forza Horizon 4, рольова гра Divinity: Original Sin II – Definitive Edition і слешер Bayonetta 2 для Nintendo Switch.

Трейлер гри Red Dead Redemption 2 – дивіться відео

 

Відзначається, що оцінки не нижче 90/100 удостоїлися відразу 17 проектів, лише 4 з яких виявилися новими релізами (не сиквел і не перевидання), щоправда всі вони відносяться до інді.

Найвищі оцінки від преси отримали проекти для PC (в середньому 72,3 / 100). Також PC-платформа стала лідером за кількістю ігор, які подолали позначку 75/100. У той же час за кількістю проектів з оцінкою 90 і вище персональні комп'ютери виявилися гіршою платформою (тільки 1 гра – покрокова стратегія Into the Breach), а лідером є Nintendo Switch (9 ігор).

​Найкращі ігри 2018 року за версією критиків
Найкращі ігри 2018 року за версією критиків

Головним ексклюзивом для PlayStation 4 стала вищезгадана God of War, на Xbox One це звання заслужила Forza Horizon 4, серед PC-проектів найуспішнішим виявився шутер DUSK, а на Nintendo Switch цієї честі удостоїлася Super Smash Bros. Ultimate.

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Що стосується портативних систем, то кращою грою для PS Vita стала JRPG Hakuoki: Edo Blossoms, а для Nintendo 3DS – JRPG Radiant Historia: Perfect Chronology.

Найбільш низько оціненими іграми стали The Quiet Man (29/100), Gene Rain (32/100), Fantasy Hero: Unsigned Legacy (34/100), Agony (34/100) і Past Cure (34/100).

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Теги: Техно Ігри
Джерело: Техно
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