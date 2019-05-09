Найкращий дисплей року – Apple Watch 4

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Найкращий дисплей року – Apple Watch 4
Найкращий дисплей року – Apple Watch 4 / Колаж Техно 24

Божевілля Apple на якості дисплеїв, які вона встановлює в свої пристрої, триває з тих пір, як в компанії представили першу Retina-матрицю з щільністю пікселів 326 точок на дюйм. За цей час доволі якісні панелі "перекочували" в усі гаджети бренду від iPad і MacBook до Apple Watch, змагаючись один з одним в якості картинки.

Але ніхто і подумати не міг, що саме дисплей Apple Watch Series 4 обійде інші пристрої Apple і буде визнаний дисплеєм року за версією 25-го фестивалю Display Industry Awards.

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За словами голови Display Industry Awards Вея Чана, дисплей Apple Watch Series 4 відображає всю широту і глибину технологічних інновацій. Apple вдалося виконати колосальну роботу, щоб досягти таких результатів. Дисплей смарт-годин компанії відповідає не тільки високим стандартам якості забезпечується картинки, а й передачі кольору, яскравості, співвідношення займаної на корпусі пристрою площі і, що важливо, енергоефективності.

Найкращий диспей у світі

Завдання дизайнерів полягало в тому, щоб зробити дисплей більшим без відчутного збільшення розмірів корпусу або збитку для акумулятора,  – Звуження рамок дозволило досягти більш ніж 30-ти відсоткового збільшення дисплея, а нова технологія – LTPO, забезпечила високу енергоефективність, дозволяючи годиннику пропрацювати увесь день на одній зарядці,
– підтверджують представники Society of Information Display.

Дисплей Apple Watch, на відміну від дисплеїв iPhone iPad або Mac, ніколи не викликав такого інтересу. Часто відзначали мініатюрні розміри матриць, які пересічному користувачеві було важко оцінювати з точки зору якості.

Apple Watch 4 визнали найкращим
Apple Watch 4 визнали найкращим

Єдине, від чого можна було відштовхуватися, – це енергоефективність панелі, і то не завжди було зрозуміло, чиєю заслугою є тривалий час автономної роботи годин. Але експерти визнали, що саме дисплей Apple Watch 4, а не iPhone XS Max або iPad Pro 2018, заслуговує на нагороду. 

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Теги: Новини Техно Техно Ґаджети Apple
Джерело: Техно 24
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