Найкращий кіберспортсмен світу – українець Костильов – став амбасадором компанії AMD

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Олександр Костильов став амбасадором компанії AMD
Олександр Костильов став амбасадором компанії AMD / itc.ua

Компанія AMD заявила, що український кіберспортсмен Олександр Костильов, став їхнім офіційним амбасадором компанії. Хлопець добре відомий за ніком "s1mple". Його назвали найкращим гравцем 2018 року у грі CS: GO.

"Радий повідомити, що з сьогоднішнього дня я офіційно представляю компанію AMD і її продукти, якими я сам користуюся. Для мене це перше партнерство такого масштабу. Подібні почуття і відповідальність я відчуваю, коли за моєю грою стежать тисячі відданих шанувальників. Наша подорож тільки починається", – розповів Олександр, передає itc.ua.

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Партнерство українця та AMD має зробити зв'язок компанії з кіберспільнотою ще тіснішим.

Що відомо про Олександра Костильова? Він є професійним кіберспортсменом в дисципліні Counter-Strike: Global Offensive. Зараз він грає у компанді Natus Vincere на позиції основного AWP. Портал HLTV.org назвав хлопця найкращим гравцем 2018 року у грі CS: GO (Counter-Strike: Global Offensive).

Олександр Костильов став амбасадором компанії AMD: відео

Що таке CS: GO?Це комп’ютерна гра, розрахована на багато користувачів. Її створили компанії Valve і Hidden Path Entertainment. Сюжет гри присвячений протистоянню терористів і підрозділів спеціального призначення.

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Теги: Техно Новини Техно AMD Ігри
Джерело: 24 Канал
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