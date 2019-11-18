Найкращий смартфон 2019 року – версія China Mobile

Китайський оператор мобільного зв'язку China Mobile вже почав підбивати технологічні підсумки року та оприлюднив звіт із найкращими смартфонами року.

Як пише Gizmochina, за версією експертів найкращим девайсом у категорії "5G-смартфон" беззаперечним лідером Huawei Mate 30 Pro 5G.

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При цьому у категорії в 3G і 4G мережі найкращим девайсом експерти назвали лінійку Huawei Mate 30.

Переваги Huawei Mate 30

Цей смартфон був найкращим у категорії "якість відео". Також експерти високо оцінили його можливість редагування відеоконтенту. Крім того, флагман отримав найвищу оцінку за ігрові можливості.

Фахівці China Mobile наголосили, що Huawei Mate 30 Pro є найкращим смартфоном з вартістю 430 доларів (в Україні його ціна стартує від 25 тисяч гривень).

Huawei Mate 30 Pro отримав потужний процесор

Підсумовуючи усе, згадане вище, у China Mobile вважають саме Huawei Mate 30 Pro найкращим смартфоном 2019 року.

Фахівці також припускають, що такі високі оцінки флагманський смартфон отримав таку високу оцінку завдяки роботі процесора Huawei Kirin 990. Він забезпечує поліпшену конфігурацію антен для стабільного з'єднання, економніше енергоспоживання і краще розсіювання тепла.

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