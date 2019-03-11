Найкращий смартфон лютого – версія читачів Техно 24

У лютому в Барселоні пройшла виставка MWC-2019, під час якої представили цілий ряд нових топових смартфонів. Техто 24 вже вибрав своїх фаворитів. Тож ми вирішили запитати читачів, який смартфон був найкращим у минулому місяці.

Найкращим смартфоном у лютому читачі Техно 24 назвали Xiaomi Mi 9. За цю модель віддали голос 37% читачів. Це новий флагман китайського бренду. Серед переваг новинки можна назвати: Читайте також: Найкращі смартфони лютого – рейтинг Техно 24 Топовий процесор Qualcomm Snapdragon 855; Потрійна основна камера (48 + 12 + 16 Мп); Фронтальна камера на 20 Мп. На другому місці флагман Samsung Galaxy S10. За нього проголосувало 29% читачів Техно 24. Новинку презентували у Києві 5 березня. Серед переваг: Унікальний ультразвуковий сканер відбитків пальців; Основна камера (12 Мп + 12 Мп + 19 Мп); Дисплей Dynamic AMOLED; Функція зворотної зарядки. І трійку лідерів замикає гнучкий смартфон від Huawei – Mate X – 11% голосів. Його дисплей має розмір 6,6 дюйма, а у розкладеному – 8 дюймів. Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно