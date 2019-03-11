Найкращий смартфон лютого – версія читачів Техно 24
У лютому в Барселоні пройшла виставка MWC-2019, під час якої представили цілий ряд нових топових смартфонів. Техто 24 вже вибрав своїх фаворитів. Тож ми вирішили запитати читачів, який смартфон був найкращим у минулому місяці.
Найкращим смартфоном у лютому читачі Техно 24 назвали Xiaomi Mi 9. За цю модель віддали голос 37% читачів. Це новий флагман китайського бренду. Серед переваг новинки можна назвати:
Читайте також: Найкращі смартфони лютого – рейтинг Техно 24
- Топовий процесор Qualcomm Snapdragon 855;
- Потрійна основна камера (48 + 12 + 16 Мп);
- Фронтальна камера на 20 Мп.
На другому місці флагман Samsung Galaxy S10. За нього проголосувало 29% читачів Техно 24. Новинку презентували у Києві 5 березня. Серед переваг:
- Унікальний ультразвуковий сканер відбитків пальців;
- Основна камера (12 Мп + 12 Мп + 19 Мп);
- Дисплей Dynamic AMOLED;
- Функція зворотної зарядки.
І трійку лідерів замикає гнучкий смартфон від Huawei – Mate X – 11% голосів. Його дисплей має розмір 6,6 дюйма, а у розкладеному – 8 дюймів.
Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно