Найкращий смартфон лютого – версія читачів Техно 24

142 Читать новость на русском
Xiaomi Mi 9 – найкращий смартфон місяця за версією Техно 24
Xiaomi Mi 9 – найкращий смартфон місяця за версією Техно 24 / ixbt.com

У лютому в Барселоні пройшла виставка MWC-2019, під час якої представили цілий ряд нових топових смартфонів. Техто 24 вже вибрав своїх фаворитів. Тож ми вирішили запитати читачів, який смартфон був найкращим у минулому місяці.

Найкращим смартфоном у лютому читачі Техно 24 назвали Xiaomi Mi 9. За цю модель віддали голос 37% читачів. Це новий флагман китайського бренду. Серед переваг новинки можна назвати:

Читайте також:  Найкращі смартфони лютого – рейтинг Техно 24

  1. Топовий процесор Qualcomm Snapdragon 855;
  2. Потрійна основна камера (48 + 12 + 16 Мп);
  3. Фронтальна камера на 20 Мп.

На другому місці флагман Samsung Galaxy S10. За нього проголосувало 29% читачів Техно 24. Новинку презентували у Києві 5 березня. Серед переваг:

  1. Унікальний ультразвуковий сканер відбитків пальців;
  2. Основна камера (12 Мп + 12 Мп + 19 Мп);
  3. Дисплей Dynamic AMOLED;
  4. Функція зворотної зарядки.

І трійку лідерів замикає гнучкий смартфон від Huawei – Mate X – 11% голосів. Його дисплей має розмір 6,6 дюйма, а у розкладеному – 8 дюймів.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Великдень в Україні 2019: дата і традиції
сьогодні
7454
Теги: Xiaomi Техно Смартфони Huawei Samsung
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Топ-ігри лютого: огляд Metro: Exodus, Apex Legends та Far Cry: New Dawn
10 березня 20:09 Топ-ігри лютого: огляд Metro: Exodus, Apex Legends та Far Cry: New Dawn
709
Дотерський сленг: чи зрозумієте ви гравця у Dota 2 – тест
9 березня 20:02 Дотерський сленг: чи зрозумієте ви гравця у Dota 2 – тест
3197
Хто така Ліза Су: жінка в чоловічому бізнесі та глава корпорації AMD
8 березня 18:05 Хто така Ліза Су: жінка в чоловічому бізнесі та глава корпорації AMD
Анастасія Можаровська 1782
Історії жінок у сфері новітніх технологій, що надихають
8 березня 12:02 Історії жінок у сфері новітніх технологій, що надихають
Марія Ягодка 870
Що подарувати на 8 березня: корисні ґаджети
7 березня 17:09 Що подарувати на 8 березня: корисні ґаджети
760
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук