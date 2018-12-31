Найкращий смартфон року – версія читачів Техно 24

У 2018 році було представлено чимало достойних смартфонів. Тож Техно 24 вирішив поцікавитись своїх читачів,який телефон вони вважають найкращим у цьому році.

Перше місце читачі віддали новому флагманові від Apple – iPhone Xs Max. За цей смартфон проголосували 29% читачів.

На другому місці флагман Huawei – Mate 20 Pro з "найкращою камерою на ринку". Цьому пристрою віддали голоси 23% читачів Техно 24.

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На третьому місці – Samsung Galaxy Note 9 що отримав стилус S Pen та терабайт вбудованого сховища у топовій версії.

Всього на 2% від Galaxy Note 9 відстав Xiaomi Mi Mix 3. Флагман від китайської компанії працює за принципом слайденра. У наступному році стане доступна версія новинки на новому топовому процесорі Snapdragon 855.

До речі, голосування і досі триває. Ви можете перейти за посиланням і віддати свій голос за фаворита.

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