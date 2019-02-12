Найкращий смартфон січня – версія читачів Техно 24

З початку нового року одразу кілька виробників смартфонів представили кілька цікавих моделей девайтів. Зокрема, компанія Vivo випустила пристрій APEX 2019 без жодної дірки та отвору.

Однак, читачам Техно 24 більше до душі припав новий бюджетний смартфон Xiaomi – Redmi Note 7. Саме його наші читачі вважають найкращим смартфоном січня. І треба зауважити, що Xiaomi Redmi Note 7 вирвався у лідери з величичезним відривом – 57% опитаних віддали свій голос за цей ґаджет.

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На другому місці смартфон середнього рівня Huawei Y9 2019. за нього проголосували 17% читачів. Інший смартфон-середнячок LG Q9 читачі Техно 24 поставили на 4 позицію.

А от унікальний на ринку смартфон Vivo APEX 2019 найкращим вважають лише 11% користувачів.

Чим особливий Redmi Note 7

Що стосується лідера, то про нього можна сказати "дешево і сердито". Адже попри те, що його відносять до бюджетного рівня, пристрій отримав продуктивний 8-ядерний процесор Snapdragon 660. Замість моноброви новинка оснащена краплеподібним вирізом. завдяки чому дисплей займає майже 95% площі передньої панелі, товщина бічних рамок становить всього 1,95 міліметра.

Ціна на Xiaomi Redmi Note 7 стартує від 147 доларів

Новинка отримала і потужну камеру – вона здвоєна з роздільною здатністю датчиків 48 та 5 Мп. Роздільна здатність селфі-камери – 13 Мп. Redmi Note 7 підтримує технологію штучного інтелекту.

Ціна базової моделі 3/32 ГБ складе 147 доларів (близько 4 100 гривень), а топовий варіант 6/64 ГБ буде коштувати 206 доларів (близько 5 800 гривень).

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