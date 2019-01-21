Найлегші 15-дюймові ноутбуки Acer Swift 5 вже доступні в Україні: характеристики та ціна

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Acer Swift 5: характеристики та ціна в Україні
Acer Swift 5: характеристики та ціна в Україні / Overclockers

Компанія Acer оголосила про старт продажів в Україні оновленого ноутбука Swift 5. Відзначимо, виробник з гордістю називає новинку "найлегшим 15-дюймовим ноутбуком", адже його вага не перевищує один кілограм.

Про це повідомляє Overclockers.

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Новий Acer Swift 5 оснащений процесором Intel Core i5-8265U (4 ядра / 8 потоків, 1,6 / 3,9 ГГц) або Core i7-8565U (4 ядра / 8 потоків, 1,8 / 4,6 ГГц) , 8 або 16 ГБ оперативної пам'яті DDR4 і твердотілим накопичувачем об'ємом 256 або 512 ГБ. Роздільна здатність сенсорного IPS-екрану складає 1920 x 1080 точок, а за обробку графіки відповідає інтегроване відеоядро UHD 620.

Acer Swift 5
Вага Acer Swift 5 не перевищує одного кілограма при діагоналі 15 дюймів

З інших особливостей Swift 5 можна відзначити корпус з алюмінієво-магнієвого сплаву, наявність сканера відбитків пальців і до 10 годин роботи на одному заряді акумулятора. Що стосується рекомендованих цін, то в залежності від конфігурації новинка обійдеться українським покупцям в 38 – 50 тисяч гривень.

Acer Swift 5
Acer Swift 5 вже доступні в Україні за рекомендованою ціною від 38 000 гривень

Крім того, 14-дюймова версія Acer Swift 5 отримала процесори Intel Whiskey Lake-U. Ноутбук примітний металевим корпусом товщиною 14,9 міліметра, важить близько 970 грам, а час його автономної роботи досягає восьми годин. В українських магазинах дана модель пропонується за ціною від 33 до 47,5 тисяч гривень.

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Теги: Техно Ґаджети Acer ноутбук Ціни
Джерело: Техно
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