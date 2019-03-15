Наймасштабніший збій у роботі Instagram та Facebook: що трапилось з соцмережами

Ввечері 13 березня користувачі по всьому світі почали скаржитись, що не працює Facebook, а ні його дочірній сервіс Instagram. У корпорації заявили, що про проблему знають та вже працюють над вирішенням. Станом на 15 березня проблему повністю не ліквідовано.

Де зник доступ до Instagram та Facebook

Як свідчать дані сервісу Downdetector, проблеми із роботою Instagram виникли у користувачів з Британії, Іспанії, Італії, Нідерландів, Греції, Угорщини, та Росії. Щодо України, то найбільше проблем із соцмережею у Києві та Харкові.

Читайте також: В Gmail стався масштабний збій: у чому проблема

Facebook працював зі збоями у Британії, Франції, Іспанії, Італії, Австрії, Польщі т Росії. Українських користувачів збій практично не зачепив.

Що трапилось

Більшість користувачів Instagram та Facebook не могли публікувати записи, а також відправляти чи отримувати повідомлення. Також відбувся збій у роботі декстопної версії Facebook Messenger. В Instagram не завантажувались "історії".

Де не працює Facebook

У Facebook одразу виключили ймовірність DDoS-атаки, заявивши лише що працюють над вирішенням проблеми, яка спричинила глобальний технічний збій у Facebook та Instagram.

Де не працює Instagram

Наступного дня, 14 березня, в адміністрації компанії заявили, що проблему вирішено. Збій трапився через зміну конфігурації сервера.

Ми вже вирішили питання і наші системи відновлюється. Нам дуже шкода за незручності і ми цінуємо ваше терпіння,

– написали у Facebook.

А поки "система оновлювалась" користувачі продовжували потерпати через лаги соцмереж. Станом на 15 березня бачимо, що проблема досі повністю не вирішена, однак ситуація значно краща, ніж минулої доби.

Yesterday, as a result of a server configuration change, many people had trouble accessing our apps and services. We've now resolved the issues and our systems are recovering. We’re very sorry for the inconvenience and appreciate everyone’s patience. — Facebook (@facebook) 14 березня 2019 р.

Найсерйозніший збій

ЗМІ повідомляють, що для Facebook цей збій став найсерйознішим за всю історію соцмережі. До цього, найбільша проблема в компанії була у 2008 році.

Читайте також: Facebook подав до суду на двох українців, які зламали 63 тисячі акаунтів у соцмережі

Тим часом, поки Марк Цукерберг (CEO Facebook) підраховує збитки, Павло Дуров має причину для радості. Лише за добу, поки Facebook працював зі збоями, месенджер Telegram істотно наростив аудиторію. Кількість користувачів збільшилась на 3 мільйони людей.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно