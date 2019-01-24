Найочікуваніші смартфони 2019 року – анонс Техно 24

2019 рік лише розпочався, а виробники смартфонів вже оголосили про кілька гучних презентацій. Більшість із них відбудуться в рамках виставки MWC 2019, проте для деяких організують навіть окремий захід.

Техно 24 підготував для підбірку найбільш очікуваних смартфонів, які можуть представити в 2019 році.

Samsung Galaxy S10

Останнім часом в мережі з'являється дедалі більше чуток про майбутні смартфони південнокорейського виробника серії Galaxy S10. Інсайдери "злили" в мережу буквально все: від концептів смартфона та його характеристик до вартості.

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За чутками, нові пристрої отримають процесори Exynos 9820 або Qualcomm Snapdragon 855 залежно від регіону продажів. В серії буде доступно три моделі: 6,1-дюймоа базова, просунута 6,4-дюймова версія Plus і більш доступна з плоским 5,8-дюймовим дисплеєм Light. Всі три моделі отримають OLED-дисплеї з роздільною здатністю 2K +. Основна камера буде подвійна у Galaxy S10 Lite і потрійна у Galaxy S10 та Galaxy S10 Plus.



Samsung Galaxy S10 Plus

Всі Samsung Galaxy S10 отримають екрани Infinity O з точковим вирізом під фронтальну камеру. Смартфони зможуть заряджати інші ґаджети бездротовим способом. Також відзначається вбудований під екран сканер відбитків пальців.

Презентація лінійки флагманів Samsung Galaxy S10 відбудеться 20 лютого під час спеціального заходу Unpacked. Корейський гігант анонсує новинки за тиждень до Mobile World Congress в Барселоні. Окрім того, в мережі з'явилася інформація щодо ймовірної ціни новинок. За даними інсайдерів, вони опиняться в середньо-високому ціновому діапазоні і їх вартість стартуватиме від 908 доларів і зупиниться на позначці 1 818 доларів.

Pocophone F2

Ще до презентації Pocophone F1 від китайської компанії Xiaomi наробив чимало галасу. Новинка стала доступною альтернативою флагманам інших компаній, адже працює на процесорі Qualcomm Snapdragon 845 та оперує 6 ГБ оперативної пам'яті. При цьому вартість новинки всього 9 999 гривень.



Ймовірний рендер смартфона Pocophone F2

Відповідно, від наступника Pocophone F1 очікують не менш гармонійного поєднання характеристик та ціни. За інформацією з різних джерел відомо, що Pocophone F2 отримає новенький топовий процесор Qualcomm Snapdragon 855, хоча деякі інсайдери повідомляють, що по частині “заліза” новинка не зазнає істотних змін.

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Крім того, Pocophone F2 отримає 6 або 8 ГБ оперативної пам'яті в різних конфігураціях, обсяг внутрішнього накопичувача складе 64, 128 або 256 ГБ. Заявлена ​​ємність акумулятора – 3 800 мАг. Діагональ екрану не називається, але є підстави вважати, що сканер відбитків пальців буде розміщений під дисплеєм.

Огляд Pocophone F2 – дивіться відео

Pocophone F2 отримає тонкі бічні рамки і мінімальні відступи у верхній і нижній частині екрана.

За непідтвердженою інформацією новинку представлять вже в другому кварталі 2019 року. Проте ціна "найдешевшого смартфона базі Snapdragon 855" наразі не повідомляється.

Samsung Galaxy Flex

У нашому списку найбільш очікуваних смартфонів 2019 опинилася ще одна новинка від південнокорейського виробника. Samsung Flex показали ще восени на заході Samsung W2019. Проте повноцінної презентації не вийшло і на зображеннях показали лише прототип гнучкого смартфона.

За наявними даними, смартфон отримав два дисплея – гнучкий OLED-дисплей Infinity Flex і допоміжний екран на зовнішній стороні, який доступний для використання, коли смартфон складений.



Гнучкий смартфон Samsung Galaxy Flex вже продемонстрували, проте ще офіційно не представили

Зовнішній дисплей – 4,58-дюймовий зі співвідношенням сторін 21: 9, роздільною здатністю HD + (840 х 1960 пікселів) і щільністю зображення 420 dpi. Основний дисплей має діагональ 7,3 дюйма, співвідношення сторін 4,2: 3, роздільну здатність QXGA + (1536 х 2152 пікселів) і щільність 420 dpi.

Samsung Galaxy Flex коштуватиме від 1 500 до 2 000 фунтів стерлінгів (близько 51 500 – 68 700 гривень). Такий цінник здається абсолютно шаленим, проте зважаючи на те, що найновіший флагман Samsung Galaxy Note 9 в найтоповішій комплектації коштує 39 999 гривень, така ціна стає все більш ймовірною.

Презентація Samsung Galaxy Flex – дивіться відео

За інформацією з різних джерел Samsung Galaxy Flex надійде в продаж на початку літа 2019 року або вже в 2020 році. Повноцінна ж презентація новинки запланована в рамках виставки MWC 2019 в кінці лютого.

Sony Xperia XZ4

Лише в серпні 2018 року японська компанія представила свій новенький флагман Sony Xperia XZ3. Він отримав значні зміни в дизайні та вдосконалену камеру. Проте виробник вирішив не відходити від традицій та вже в лютому на MWC 2019 представить новий флагман – Sony Xperia XZ4.

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Діагональ дисплея Sony Xperia XZ4 складе 6,5 дюйма. Що стосується залізної начинки, апарат, імовірно, отримає топовий процесор Snapdragon 855, 6 ГБ оперативної пам'яті і внутрішній накопичувач об'ємом до 256 ГБ.

Окрім того повідомляється, що смартфон оснастять основною фотокамерою, що складається з трьох датчиків і акумулятором на 3 900 міліампер годин.

Огляд смартфона Sony Xperia XZ4 – дивіться відео

До слова, смартфон Sony Xperia XZ4 із Snapdragon 855 набрав майже 400 000 балів в AnTuTu. Це значно більше, ніж показують найкращі моделі, що працюють на попереднику Snapdragon 855 – Snapdragon 845.

Xiaomi Mi 9

Xiaomi відома своїми флагманами, які доступні за низькими цінами. Китайці намагаються випускати смартфони мало не кожного місяця. Проте одним із найочікуваніших цього року є Xiaomi Mi 9.

Минулорічна модель – Xiaomi Mi 8 – отримав чимало позитивних та негативних відгуків, проте він однозначно вважається одним із кращих смартфонів, який представили, в 2018 році.



Неофіційний рендер смартфона Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi 9 працюватиме на новому флагманському процесорі Qualcomm Snapdragon 855. Оперативна память пристрою складе 6,8 або 10 ГБ, а вбудоване сховище матиме об'єм до 512 ГБ.

За чутками, Xiaomi Mi 9 отримає 6,2-дюймовий AMOLED-дисплей. Пристрій є майже безрамковим – екран займає 95% від усієї лицьової поверхні корпусу. Окрім того, він обладнаний потрійною камерою з основним 48-мегапіксельним сенсором Sony IMX586 та вбудованим прямо в екран сканером відбитків пальців.



За іншими даними, Xiaomi Mi 9 стане абсолютно безрамковим

Акумулятор має ємність 3 700 мАг, підтримує бездротову і швидку зарядку Quick Charge 5.0. Також зазначається можлива підтримка стільникових мереж п'ятого покоління – 5G.

Представлять новинку в другому кварталі 2019 року, проте наразі це лише здогадки інсайдерів, точну дату Xiaomi поки ще оголосила.

Nokia 9 Pure View

Цього року компанія HMD Global, якій належить бренд Nokia, вирішила здивувати всіх і випустити пристрій із п'ятьма основними камерами. Проте не лише кількість камер може привернути увагу користувачів, але й їх розташування. Камери Nokia 9 Pure View розмістять у вигляді "квіточки" на задній панелі пристрою.

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Основна камера майбутньої новинки отримає основний сенсор на 24 Мп, два на 20 Мп і ще два по 12 мегапікселів. Фронтальний модуль буде представлений 12-мегапіксельним датчиком.

Nokia 9 PureView працюватиме на топовому, щоправда минулорічному, процесорі Snapdragon 845 з 6 ГБ оперативної і 128 ГБ вбудованої флеш-пам'яті. Діагональ екрану складе 5,99 дюйма. Сканер відбитків пальців, найімовірніше, вбудують в екран. Ємність батареї складе 4150 мАг, яка може підтримувати бездротову зарядку.



Рендери смартфона Nokia 9 PureView

Майбутній флагман Nokia буде спочатку запущений на європейському ринку. Ціна телефону складе 749 євро (24 700 гривень) і 799 євро (26 400 гривень) в залежності від ринку.

Презентацію Nokia 9 PureView запланували в рамках виставки MWC 2019, яка відбудеться з 25 до 28 лютого. Проте ймовірність анонсу новинки саме на цій події незначна, адже протягом 2018 року HMD Global неодноразово повідомляла про анонс Nokia 9, який так і не відбувся.

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