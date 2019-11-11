Найпопулярніші мови програмування – рейтинг GitHub

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Найпопулярніші мови програмування
Найпопулярніші мови програмування / unsplash.com

Сервіс для спільної розробки програмного забезпечення GitHub оприлюднив щорічний звіт State of the Octoverse. У звіті є також рейтинг популярності мов програмування.

Це передає видання Business Insider.

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JavaScript продовжує втримувати лідерські позиції у цьому рейтингу. Як пояснюють експерти, популярність цієї мови можна пояснити тим, що це одна із основних мов для створення веб-сторінок: з її допомогою можна робити інтерактивні сайти і гри.

При цьому все популярнішою стає мова Python – вона вперше обігнала Java, яка зараз опинилась на 3 сходинці. Змінили позиції C # і Shell – вони піднялися на сходинку вгору списку. Також серед мов, які найбільше набирають популярність експерти відносять Dart, Rust, HCL.

У рейтинг найпопулярніших мов програмування у 2019 році:

  1. JavaScript
  2. Python
  3. Java
  4. PHP
  5. C #
  6. C ++
  7. TypeScript
  8. Shell
  9. C
  10. Ruby

Що таке GitHub? Це один з найбільших сервісів для спільної розробки програмного забезпечення. Він пропонує безкоштовні та платні тарифні плани. Окрім розміщення коду, учасники можуть там спілкуватись, коментувати редагування один одного, а також слідкувати за новинами.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Техно Новини Техно IT-бізнес
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