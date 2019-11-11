Найпопулярніші мови програмування – рейтинг GitHub
Сервіс для спільної розробки програмного забезпечення GitHub оприлюднив щорічний звіт State of the Octoverse. У звіті є також рейтинг популярності мов програмування.
Це передає видання Business Insider.
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JavaScript продовжує втримувати лідерські позиції у цьому рейтингу. Як пояснюють експерти, популярність цієї мови можна пояснити тим, що це одна із основних мов для створення веб-сторінок: з її допомогою можна робити інтерактивні сайти і гри.
При цьому все популярнішою стає мова Python – вона вперше обігнала Java, яка зараз опинилась на 3 сходинці. Змінили позиції C # і Shell – вони піднялися на сходинку вгору списку. Також серед мов, які найбільше набирають популярність експерти відносять Dart, Rust, HCL.
У рейтинг найпопулярніших мов програмування у 2019 році:
- JavaScript
- Python
- Java
- PHP
- C #
- C ++
- TypeScript
- Shell
- C
- Ruby
Що таке GitHub? Це один з найбільших сервісів для спільної розробки програмного забезпечення. Він пропонує безкоштовні та платні тарифні плани. Окрім розміщення коду, учасники можуть там спілкуватись, коментувати редагування один одного, а також слідкувати за новинами.
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