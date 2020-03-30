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Найпопулярніший iPhone у світі перестали виробляти: деталі

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Виробництво iPhone Xr призупинили / rozetked.me

Виробництво смартфона iPhone Xr, який у 2019 році став найпопулярнішим смартфоном у світі, призупинили в Індії. Компанія Foxconn, на заводах якої виробляють більшість моделей iPhone призупиняє виробництво будь-якої продукції через спалах коронавірусу.

Як стверджують джерела, правоохоронні органи проводять регулярні перевірки на заводах, тому виробництво дійсно наразі неможливе, передає ixbt.com.

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Чого чекати

Якщо ви думали про покупку iPhone Xr, то нічого доброго. Адже зупинка виробництва призведе найближчим часом поставки нових партій в магазини будуть вкрай обмеженими. А це може призвести до спекуляцій і навіть до підвищення цін.

Виробництво iPhone Xr в Індії почалося в жовтні 2019 року.

Чим цікавий iPhone Xr

Смартфон отримав одинарну основну камеру 12 Мп та діафрагмою f/1.8. Вона має режим "Портрет" з поліпшеним ефектом боке портретне освітлення та функцію оптичної стабілізації зображення. Роздільна здатність фронтальної камери – 7 Мп (f/2.2).

Пристрій працює на процесорі A12 Bionic (такий же отримали iPhone Xs та iPhone Xs Max). Що стосується дизайну, то iPhone Xr має традиційний виріз вгорі та доволі помітні рамки по периметру.

Огляд  iPhone Xr: відео

Фішкою цього смартфона стала палітра кольорів – окрім класичного чорного та білого, його можна придбати у блакитному, кораловому, червоному та жовтому кольорах.

Зараз в Україні iPhone Xr можна купити від 18 тисяч гривень.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Коронавірус COVID-19 Apple iPhone iPhone Xr Новини Техно Техно Смартфони
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