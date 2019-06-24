Найпотужніші Android-смартфони травня 2019: оновлений рейтинг AnTuTu

Розробники бенчмарка AnTuTu оновили рейтинг продуктивності смартфонів за травень 2019 року. Раніше спеціалісти проаналізували китайський регіон, де лідером став Nubia Red Magic 3, однак в глобальному масштабі очолив рейтинг новий флагман від компанії OnePlus.

Лідером глобального рейтингу з результатом 373 953 бали став OnePlus 7 Pro, побудований на базі флагманського чіпсета Qualcomm Snapdragon 855.

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Друге і третє місце дісталося апаратам Xiaomi Mi9 і BlackShark 2, набрали 371 894 та 369 224 бали відповідно.

Нижче з більш істотним відривом розташувалися LG V50 ThinQ 5G (343 434 бали) і версія Samsung Galaxy S10 + з процесором Exynos 9820 (333 309 балів).



Найпотужніші смартфони травня 2019

Інші апарати лінійки Galaxy S10 продемонстрували практично однакові цифри: Exynos-версії Galaxy S10 5G, Galaxy S10 і більш доступного Galaxy S10e зайняли з шостого по восьме місця в зведеній таблиці відповідно.

Замикають топ-10 рейтингу продуктивності Huawei P30 і P30 Pro з процесорами Kirin 980, які набрали трохи більш як 300 000 балів за версією AnTuTu.

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