Найпотужніші смартфони березня – рейтинг AnTuTu

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Найпотужніший смартфон березня – Xiaomi Mi 9 Explorer Edition
Найпотужніший смартфон березня – Xiaomi Mi 9 Explorer Edition / akket.com

Популярний бенчмарк AnTuTu опублікував традиційний рейтинг десятки найпотужніших смартфонів місяця, що працюють на базі Android. У березні найпотужнішим смартфоном експерти вважають флагман Xiaomi Mi 9 Explorer Edition.

Новий флагман від Xiaomi у тестах набрав 372 072 балів. При цьому стандартна версія флагмана – Xiaomi Mi 9 набрала 371 878 і займає другу сходинку у цьому рейтингу. Трійку лідерів замикає Vivo iQOO Monster з показником 365 430 балів.

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До речі, усі три смартфони працюють на новому топовому процесорі Snapdragon 855.

А от новинки від Samsung – Galaxy S10 + і Galaxy S10, які теж працюють на базі Snapdragon 855, займають четверте і п'яте місце відповідно. Смартфони набрали 359 987 і 359 217 відповідно.

Найпотужніші смартфони березня

Найпотужніші смартфони березня

Нижня п’ятірка потужних смартфонів розмістилась таким чином:

  1. Vivo iQOO – 356 510 балів;
  2. Lenovo Z5 Pro GT – 348 591 балів;
  3. Nubia Red Magic Mars на базі Snapdragon – 845 315 200 балів;
  4. Honor V20 з чіпом Kirin 980 – 306 306 балів;
  5. Huawei Mate 20 X з Kirin 980 – 303 174 балів.

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Теги: Xiaomi Техно Новини Техно Смартфони
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