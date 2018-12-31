Найпотужніші смартфони грудня – рейтинг AnTuTu

Бенчмарк AnTuTu оприлюднив всій традиційний місячний рейтинг найбільш продуктивних Android-смартфонів. Цікаво, що у грудні рейтинг очолив новий смартфон.

Про це сказано на сайті бенчмарку.

Так, на першій сходинці розмістився ігровий смартфон Nubia Red Magic Mars, який набрав рекордні 320 464 бали.

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На другому місці опинився листопадовий лідер – Huawei Мate 20, у якого 309 130 балів. За ним йде ще один смартфон від Huawei – Honor V20.

На 4, 5 та 6 сходинці експерти поставили теж продути від Huawei – Mate 20 X, Mate 20 Pro і Honor Magic 2, які працюють на фірмовому чіпі Kirin 980.

На 7 місці бачимо ігровий смартфон від Xiaomi – Black Shark Helo.

Найпотужніші смартфони грудня

Що таке бенчмарк AnTuTu? Це програма для тестування продуктивності ґаджетів, яку найчастіше використовують для тестування смартфонів і планшетів. Компанія заснована в Пекіні китайськими підприємцями Шао Йінг і Ліангом.

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