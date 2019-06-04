Найпотужніші смартфони травня: рейтинг

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Найпотужніші смартфони травня
Найпотужніші смартфони травня / habr.com

Популярний бенчмарк Antutu опублікував свіжий рейтинг найпродуктивніших Android-смартфонів місяця. Так, у травні найпродуктивнішим виявився Nubia Red Magic 3.

Як бачимо 2 сходинку у рейтингу займає ZTE Axon 10 Pro. А на третє місце опустився квітневий лідер – Xiaomi Mi 9 Explorer Edition.

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Наступна 7 найпродуктивніших смартфонів виглядає таким чином:

  1. Xiaomi Black Shark 2 (374 736 бали)
  2. Xiaomi Mi 9 (372 422 бали)
  3. Meizu 16S (370 135 бали)
  4. OnePlus 7 Pro (368 834 бали)
  5. Lenovo Z6 Pro (363 399 бали)
  6. Samsung: Galaxy S10 + (362 450 бали)
  7. Galaxy S10 (361 394 бали)

При цьому у рейтинг так і не потрапили нові флагманські смартфони Oppo Reno, Redmi K20 Pro та OnePlus 7.

Найпотужніші смартфони травня

Найпотужніші смартфони травня

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Теги: Новини Техно Техно Nubia Смартфони
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