Найпотужніші смартфони травня: рейтинг

Популярний бенчмарк Antutu опублікував свіжий рейтинг найпродуктивніших Android-смартфонів місяця. Так, у травні найпродуктивнішим виявився Nubia Red Magic 3.

Як бачимо 2 сходинку у рейтингу займає ZTE Axon 10 Pro. А на третє місце опустився квітневий лідер – Xiaomi Mi 9 Explorer Edition.

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Наступна 7 найпродуктивніших смартфонів виглядає таким чином:

Xiaomi Black Shark 2 (374 736 бали) Xiaomi Mi 9 (372 422 бали) Meizu 16S (370 135 бали) OnePlus 7 Pro (368 834 бали) Lenovo Z6 Pro (363 399 бали) Samsung: Galaxy S10 + (362 450 бали) Galaxy S10 (361 394 бали)

При цьому у рейтинг так і не потрапили нові флагманські смартфони Oppo Reno, Redmi K20 Pro та OnePlus 7.

Найпотужніші смартфони травня

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