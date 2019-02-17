Найпотужніший смартфон: Xiaomi Mi 9 встановив неймовірний рекорд продуктивності

Компанія Xiaomi продовжує ділитися подробицями щодо майбутнього флагмана Xiaomi Mi 9. Нещодавно представник компанії повідомив, що новинка стане найпотужнішим смартфоном в світі і тепер в мережі з'явилися підтвердження цієї гучної заяви.

У новому тизері Xiaomi йдеться, що флагман на базі 8-ядерного процесора Snapdragon 855 набирає в бенчмарку AnTuTu рекордний результат – 387 851 бал, повідомляє 4PDA.

Читайте також: Китайські компанії "захоплюють" європейський ринок смартфонів

Таким чином, ще неанонсованому Xiaomi Mi 9 вдалося відібрати пальму першості в Lenovo Z5 Pro GT, який отримав 12 ГБ оперативної пам'яті та набрав у AnTuTu 368 480 балів.



Xiaomi Mi 9 встановив новий рекорд продуктивності

Зміни в дизайні. Окрім того, компанія опублікувала зображення нижньої частини смартфона, із заявою, що "підборіддя" стало менше на 40% в порівнянні з Xiaomi Mi 8, який представили минулого року. Судячи з рендера, рамки майбутньої новинки будуть максимально тонкими з усіх боків.



Xiaomi Mi 9 отримає дуже тонку нижню рамку

Характеристики камери. Нещодавно генеральний директор Xiaomi опублікував детальні характеристики камери Xiaomi Mi 9 та кілька фото, які зробив смартфон.

Дата презентації. Офіційна презентація Xiaomi Mi 9 запланована на 20 лютого. Смартфон отримає потрійну камеру з сенсором Sony на 48 Мп. Разом з ним очікується анонс Xiaomi Mi 9 Explorer Edition з чотирма модулями основної камери.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно