Найпродуктивніші смартфони листопада – оприлюднили рейтинг

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Найпродуктивніші смартфони листопада
Найпродуктивніші смартфони листопада / itc.ua

Популярний бенчмарк AnTuTu оприлюднив свій традиційний рейтинг найпродуктивніших смартфонів місяця. Перші позиції у рейтингу не змінились – лідерські позиції займають смартфони від Huawei.

Так, на першій сходинці залишається флагман Mate 20, що функціонує на базі чіпсета Kirin 980. Він набрав 309 425 балів. А от пристрої Mate 20 X та Mate 20 помінялись позиціями – вони займають друге та третє місце відповідно.

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На четвертій позиції, яку ще у жовтні займав Xiaomi Black Shark 2, зараз опинився простій Honor Magic 2, що теж належить Huawei.

А ігрова «чорна акула» 2 від Xiaomi опустилась на 5 позицію.

Решта п’ять позицій рейтингу AnTuTu розподілили OnePlus 6T, Xiaomi Black Shark, Nubia X, OnePlus 6, Xiaomi Mi 8.

Найпродуктивніші смартфони листопада

Рейтинг найпродуктивніших смартфонів листопада

Що таке бенчмарк AnTuTu?Це програма для тестування продуктивності ґаджетів, яку найчастіше використовують для тестування смартфонів і планшетів. Компанія заснована в Пекіні китайськими підприємцями Шао Йінг і Ліангом.

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Теги: Техно Смартфони Рейтинги
Джерело: Техно
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