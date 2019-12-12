Найпродуктивніші смартфони листопада, – рейтинг AnTuTu

Популярний бенчмарк AnTuTu оприлюднив свій традиційний рейтинг смартфонів, в якому експерти відібрали найпродуктивніші девайси місяця, що працюють на базі Android.

Цікаво, що перелік значно відрізняється від жовтневого рейтингу.

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Так, ігровий смартфон Asus ROG Phone 2 (12 ГБ оперативної та 512 ГБ вбудованої пам’яті) посунув з першої сходинки Vivo NEX 3 5G (8/56 ГБ). Новий лідер у рейтингу 496 662 балів.

На другій сходинці – OnePlus 7T (8/256 ГБ). Він набрав 482 881 бал. Раніше на цій позиції був Vivo iQOO Pro 5G (12/256 ГБ).

Третє місце за ще одним "вбивцею флагманів" – OnePlus 7T Pro (12/256 ГБ). Його продуктивність оцінили у 482 532 бали. Цікаво, що раніше цю позицію займав його "молодший брат" OnePlus 7T.

Четверта сходинка за Realme X2 Pro (12/256 ГБ). Експерти оцінили його продуктивність у 476 185 балів.

П’ята позиція – за OnePlus 7 Pro (12/256 ГБ). У цьому тестуванні цей флагман набрав 465 246 балів.

Ще один OnePlus ؘ– модель OnePlus 7 (8/265ГБ) набрав 455 587 балів. Тож його поставили на 6 позицію у рейтингу найпродуктивніших.

Найпродуктивніші смартфони листопада

Смартфон Redmi K20 Pro Premium Edition (12/512 ГБ) набрав у тестуванні 452 783 бали. Із таким показником смартфон займає 7 сходинку рейтингу.

На 8 позиції – ASUS Zenfone 6 2019 (6/128 ГБ) з показником у 452 776 балів.

Рейтинг найпродуктивніших замикають пристрої від Samsung. На 9 місці – Samsung Galaxy Note10 + (12/256 ГБ), який набрав 449 659 балів.

А десята позиція – за Samsung Galaxy Note10 + 5G (12/256 ГБ) – 443 858 балів.

Що таке AnTuTu? Це китайський ресурс для тестування продуктивності пристроїв. Найчастіше тут проводять тестування смартфонів і планшетів. І хоч крім AnTuTu існують чимало інших тестів для перевірки продуктивності девайсів. Але саме AnTuTu є найбільш популярним варіантом серед аналогічних програм.

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