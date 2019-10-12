Найскільки українці задоволені онлайн-магазинами: цікаве дослідження

Компанія Google представила результати масштабного дослідження щодо взаємодії споживачів із онлайн-рітейлерами. Зауважимо, дослідження проводилось і в Україні: думку користувачів дізнавалася компанія KANTAR.

Дослідження показало, що в Україні рівень задоволеності процесом здійснення покупок в онлайн-магазинах нижче, ніж в середньому в світі, йдеться в офіційному блозі Google.

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59% українських споживачів оцінюють свій досвід взаємодії з онлайн-рітейлерами як відмінний або дуже хороший, в той час як середній світовий показник становить 69%.

Українські онлайн-покупці знають в середньому 12 онлайн-магазинів, але роблять покупки тільки в трьох з них. Схожа тенденція спостерігається в усіх країнах, де було проведено дослідження.

Як показує дослідження, 53% українських споживачів рекомендують іншим свої улюблені онлайн-магазини. Для порівняння, в цілому в світі готові рекомендувати онлайн-магазини 48% покупців, в Польщі – 52%, в Чехії – 44%.



Рейтинг задоволеності українців онлайн-магазинами

Найкращі та найгірші характеристики. Українські користувачі з характеристик онлайн-магазинів найвище оцінюють асортимент товарів – 60% та простоту навігації та пошуку товарів – 55%. Серед характеристик, які українці оцінюють нижче всього: простота повернення товару – тільки 30% опитаних оцінили на відмінно або дуже добре даний пункт; а також програми лояльності онлайн-магазинів і наявність безкоштовної доставки товарів – 31% та 34% відповідно задоволені рівнем цих послуг.

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Що стосується доставки, 35% респондентів задоволені опцією гарантованої дати доставки в онлайн-магазинах, а 38% – швидкістю доставки. При цьому простоту і швидкість обробки оплати товару позитивно оцінили 51% користувачів, а швидкість завантаження сайту або програми онлайн-магазину – 58%.

Деталі дослідження. Зауважимо, дослідження проводила компанія KANTAR на замовлення Google в 17 країнах, включаючи Україну, в період квітень-травень 2019 року. У ньому взяли участь загалом 35 000 респондентів – покупців онлайн-магазинів (вибірка в Україні – 2000 респондентів) у віці старше 16 років.

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