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Найстаріший супутник на орбіті Землі LES-5 знову почав працювати

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Ілюстративне зображення / Unsplash

Експериментальний супутник Lincoln Experimental Satellite 5 (LES-5) запустили ще в 1967 році, і він пропрацював до 1972 року. Однак LES-5 знову подав сигнал, який виявив дослідник Скотт Тіллі, який займається пошуком "мертвих" супутників.

Що роблять із "мертвими" супутниками

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Коли термін експлуатації супутника або космічного зонда добігає кінця, апарат або виводять з орбіти, даючи йому змогу згоріти в атмосфері, або залишають. Іноді ці деактивовані супутники повертаються до життя.

Такий супутник виявив Скотт Тіллі. За його словами, знахідка, що посилає сигнал на частоті 236,75 МГц, може виявитися найстарішим супутником, який до цих пір працює.

Що відомо про супутник

LES-5 був створений лабораторією Массачусетського технологічного інституту Lincoln Labs. Його запустили на орбіту в 1967 році і використовували для перевірки військового зв'язку.

Як пише видання Golem.de, за сьогоднішніми мірками експериментальний військовий супутник примітивний. У нього немає власних двигунів, які змінювали б його положення, тільки магнітні котушки, які вирівнюють супутник відповідно до магнітного поля Землі. Вісім антен, прикріплених до супутника, використовуються для зв'язку. LES-5 посилає сигнали в усіх напрямках, перпендикулярних напрямку обертання.


LES-5

Завдяки простій концепції, яка не вимагає точної стабілізації становища, система не дуже потужна, але надзвичайно надійна, вказує Golem.de. Спочатку супутник живився виключно від сонячних батарей, а потужність передачі сигналу досягала 35 Вт.

Програма LES-5 закінчилася в травні 1971 року. Тоді ж супутник був переведений в постійний режим очікування. За інформацією Golem.de, цілком ймовірно, що старий супутник могла активувати якась несправність. Поки неясно, наскільки добре він працює і чи можна його знову відключити.

Ймовірність того, що сигнал іде не від супутника

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Скотт Тіллі, який записав сигнал, вказує в обговоренні в Twitter, що він не впевнений, що сигнал подає саме LES-5, тому він чекає, коли його сонячне затемнення визначить його точне місце розташування.

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Автор: Анастасія Можаровська
Теги: Техно Новини Техно Космос
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