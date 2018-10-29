Одинадцять років тому, 26 жовтня 2007 року, компанія CD Projekt продемонструвала світу свою інтерпретацію "Відьмака". З тих пір RPG обзавелася кількома сиквелами, спін-оффами і, здається, здобула навіть більше популярність, ніж її книжкове першоджерело.

Про це повідомляє 4pda.

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День народження оригінальної гри її автори вирішили відзначити з особливим розмахом. Ні, мова не про чергову знижку – популярна серія і без участі розробників з'являється майже на всіх розпродажах. Компанія поділилася з фанатами одинадцятьма цікавими фактами, які дозволяють поглянути на серію під новим кутом.

1. Рудоволоса Трісс не відразу одягалася в наряд, в якому її звикли бачити шанувальники The Witcher 2. Над її костюмами довелося неабияк поекспериментувати, перш ніж вибрати тепер уже канонічний вигляд.



Якою могла бути Трісс

2. Виявляється, в The Witcher 3 є корабель-привид: він з'являється лише в певний час в певному місці посеред вод Скелліг.



Корабель-привид в The Witcher 3

3. Геральта і Плотву хотіли відправити разом подорожувати на човні. Навіть спеціально придумали концепт судна, здатного вмістити коня, однак від ідеї в результаті відмовилися.



Концепт судна Геральта і Плотви

4. Шані могла з'явитися і в The Witcher 2, але далі начерків справа так і не зайшла.



Шані могла з'явитися в The Witcher 2

5. Над зовнішністю огидного монстра Ігоша працювали особливо ретельно: дизайнерам довелося постаратися, щоб вибрати найкращий варіант.



Монстр Ігош

6. Гіпнотичний погляд Філіппи Ейльхарт з'явився не відразу: спершу вона приміряла кілька масок, дорогоцінних каменів і кривавий макіяж.



Філіппа Ейльхарт

7. Доповнення "Кам'яні серця" подарувало мандрівникові з Рівії кілька несподіваних аксесуарів: окуляри професора і ослячі вуха. Розробникам так сподобався вигляд відьмака в двох цих аксесуарах, що вони вирішили дозволити геймерам об'єднувати їх.



Відьмак

8. Вибір користувачів впливає на все: навіть на кількість супу в каструлі під час вечері з Віхті (сцена з "Крові і вина").



Скріншот з гри The Witcher

9. У The Witcher 3: Wild Hunt у Геральта могла з'явитися незвичайна здатність. Режим Focus Mode дозволив би мисливцеві на чудовиськ бачити нутрощі всіх монстрів і різати їх з приголомшливою точністю.



Геральт міг отримати цікаве вміння

10. За участь в змаганні на весіллі в "Кам'яних серцях", можна отримати іграшкову свинку для Шані. Вона, до речі, подарунок збереже і навіть буде з ним спати.



Скріншот з гри The Witcher

11. Концепт-артам зерріканских войовниць і ельфів Дол Блатанна, які не стали в нагоді для The Witcher 2, все ж знайшли застосування. Вони послужили натхненням для альтернативного наряду Трісс в The Witcher 3.



Трісс в The Witcher 3

На цьому опубліковані секрети із закулісся CD Projekt закінчуються, а ось історія Геральта і серії – ні. Поки Анджей Сапковський – автор оригінальних книг – намагається відсудити у видавництва пристойну суму за використання його інтелектуальної власності, компанія продовжує творити.

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Крім того, на романи звернула увагу компанія Netflix, і вже який місяць шанувальники обговорюють каст майбутнього шоу і гадають, чи вдасться сценаристам зберегти чарівну атмосферу циклу.

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