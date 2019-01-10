Найважливіші розробки 2018 року, які можуть змінити індустрію

В 2018 році у світі смартфонів з'явилося багато нових трендів, галузь процесорів та відеокарт теж не залишилася осторонь нововведень. Світ побачило безліч цікавих розробок, які точно змінять найближче майбутнє, принаймні у своїй галузі.

Техно 24 підготував для вас кілька цікавих розробок, про які ви точно чули і які вплинуть на майбутній розвиток своєї галузі.

"Дірявий" дисплей

Наприкінці 2018 року компанія Samsung представила революційну технологію виготовлення дисплеїв. Південнокорейський виробник вирішив відмовитися від трендового "чубчика", який всі так полюбили після виходу iPhone X, та від краплевидного вирізу, який також став дуже популярним у 2018 році.

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Нові дисплеї Infinity-O, Infinity-V, Infinity-U демонструють, як можуть виглядати смартфони в майбутньому. При використанні такого типу дисплея виробник ховає всі сенсори під екран, а під фронтальну камеру лишають лише маленьку дірочку в куті екрану.



Приклади вирізів під фронтальну камеру

Samsung вже представила пристрій із використанням подібної технології – Samsung Galaxy A8s. Смартфон став першою моделлю компанії з екраном Infinity-O, тобто фронтальна камера розміщена у круглому вирізі збоку.

Пристрій отримав дисплей, діагоналлю 6,4 дюйма і роздільною здатністю 2340 х 1080 пікселів. Як розповіли розробники, вони вдались до спеціальної технології, щоб камера не засвічувалася підсвічуванням екрану.

Hands on with the Honor View20. The selfie hole is *tiny*. pic.twitter.com/HX5c3p0G8k — Matthew Hughes (@matthewhughes) 10 грудня 2018 р.

Окрім того, подібна технологія застосовна ще в одному пристрої, проте вже китайського виробника – Honor View 20.

Відеокарти NVIDIA RTX та технологія трасування променів

Влітку 2018 року компанія NVIDIA представила довгоочікувану лінійку споживчих відеокарт на базі архітектури Turing. Нові графічні адаптери отримали тензорні ядра, які раніше були доступні лише в професійних GPU для обчислень. Ці ядра дозволяють обробляти пікселі в реальному часі, а не передбачати вектор руху картинки, як при використанні традиційного згладжування ТАА.

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Принцип роботи технології полягає у відстеженні променя джерела освітлення "з очей" спостерігача. При проходженні променя через об'єкт алгоритм визначає кількість світла в кожній точці і колір пікселя. Потім він генерує додаткові промені в кадрі для формування відображень. При цьому на екрані прораховуються м'які тіні, заломлення, відображення і навіть відображення відображень. Для користувача це виглядає як природне освітлення в реальності.



Графіка у грі з використанням технології NVIDIA RTX

Для зниження навантаження на GPU застосовується технологія гібридного рендерингу – обробка геометричних моделей відбувається за допомогою растеризації, а за допомогою трасування променів прораховуються тільки м'які тіні і відображення. В ході презентації було продемонстровано роботу алгоритмів RTX в таких іграх, як Shadow of the Tomb Raider, Metro: Exodus, Assetto Corsa Competizione, Battlefield V та інших.

Презентація технології NVIDIA RTX у нових відеокартах GeForce на базі архітектури Turing – дивіться відео

Детальні характеристики нових відеокарт ви можете дізнатися у нашому матеріалі.

Сканер відбитків пальців під дисплеєм

На початку 2019 року вже мало кого здивуєш сканером відбитків, який вбудований під дисплеєм. Проте на початку 2018 року мало хто очікував такої популярності нової технології.

Першими дактилоскоп під екран почали вбудовувати китайські виробники. Проте навіть вони не вирізнялися особливою сміливістю і, здавалося, ця технологія так і залишиться на етапі поодиноких експериментальних смартфонів.

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Вже під кінець року все більше компаній почали активно використовувати сканер під дисплеєм і почали його вдосконалювати. Приміром, виробники вже заявили, що їх смартфони отримають більш чутливий дактилоскоп, який зможе сканувати відбитки навіть через захисне скло.



Як працює сканер відбитків пальців під дисплеєм

Процесор Apple A12X Bionic

На осінній презентації разом із новими iPhone та iPad компанія Apple представила перші в світі 7-нанометрові SoC – A12 Bionic та A12X Bionic.

Процесор A12X Bionic отримали нові потужні iPad Pro 2018. A12X – це модифікація чіпа A12, який отримали iPhone нового покоління, і за твердженням Apple, він на 35 % швидший в одноядерних тестах і на 90% швидший в багатоядерних тестах, ніж його попередник A10X.

A12X оснащений розробленим Apple 64-бітним ARMv8-A восьмиядерним процесором, з чотирма високопродуктивними ядрами Vortex та чотирма енергозберігаючими ядрами Tempest. Це перша система на кристалі компанії Apple, що оснащена восьмиядерним процесором.



iP​ad Pro 2018 отримав процесор A12X Bionic

Окрім того A12X має 7-ядерний графічний процесор (GPU) розроблений Apple, який удвічі перевершує графічну продуктивність A10X. У A12X вбудований співпроцесор руху M12 .

Чіп A12X включає в себе спеціалізоване нейронне мережеве обладнання, яке компанія Apple називає "Наступне покоління Neural Engine". Ця нейронна мережа апаратного забезпечення, як і в A12, може виконувати до 5 трильйонів операцій в секунду.

Відзначимо, A12X виробляється компанією TSMC, із застосуванням 7-нанометрового техпроцесу FinFET, і містить 10 мільярдів транзисторів.

Процесор Qualcomm Snapdragon 855 із підтримкою 5G

Насправді, Snapdragon 855 не став особливим по частині використаного техпроцесу: до анонсу SoC від Qualcomm 7-нанометріві рішення вже представили Apple (A12 Bionic) та Huawei (Kirin 980). Проте чіп Snapdragon 855 першим у світі отримав підтримку мереж п'ятого покоління.

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Новий процесор компанії виготовлений за 7-нанометровим техпроцесом, а виробництвом чіпсета займається компанія TSMC, а не Samsung, яка виготовляла Snapdragon 845. Пов'язано це з тим, що TSMC на місяць випереджає Samsung в розробці 7-нанометрових рішень.

Snapdragon 855 буде підтримувати 5G-мережі завдяки модему Snapdragon X50. Однак через те, що на даний момент ринок знаходиться в перехідному стані, стандартна модифікація чіпсета отримає модем Snapdragon X24, який незначно поступається 5G-рішенням.



Перший в світі процесор з підтримкою 5G

Даний модем здатний видавати швидкість завантаження до 2 Гбіт за секунду, а швидкість віддачі до 316 Мбіт за секунду. До прикладу, Snapdragon 845 з модемом X20 видає 1,2 Гбіт за секунду і 150 Мбіт за секунду відповідно.

Результати різних тестів, що з'явилися в інтернеті, говорять про те, що рішення Snapdragon 855 демонструє доволі високу продуктивність. Наприклад, процесор ставить рекорди в бенчмарках по оцінці швидкодії на операціях, пов'язаних зі штучним інтелектом. До слова, серед процесорів для смартфонів на операційній системі Android чіп компанії Qualcomm визнаний найбільш продуктивний, а серед всіх SoC лідирує поки рішення від Apple.

Більше дізнатися про Qualcomm Snapdragon 855 та як мережі п’ятого покоління змінять інтернет ви можете дізнатися у наших матеріалах.

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