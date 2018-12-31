Найвизначніші події у космічній галузі, про які варто знати кожному

Настав час підбивати підсумки року і нам однозначно буде що згадати. У порівнянні з останніми роками людство зробило дійсно значний ривок у космічній галузі. Протягом 2018 року відбулося дуже багато знакових подій, як у дослідницькому руслі так і у приватній сфері.

Ми оминемо запуски ракет, адже про це ви можете почитати у нашому матеріалі. Тут є неймовірно крутий запуск Falcon Havy з одночасним приземленням двох ракет носіїв – видовище просто захоплює дух. Читайте також: Фото з "краю Всесвіту": New Horizons надіслав знімок Ultima Thule

Техно 24 зосередилося на визначних проектах для розвитку галузі. У 2018 році людство досягнуло чималих результатів у космосі. Ми розповімо вам про найбільш важливі з них.

Запуск дослідницького зонда Паркер для дослідження атмосфери Сонця

Апарат було запущено у жовтні 2018 року. Наразі зонд вже встиг наблизитися до Сонця і навіть зробив перший спуск в атмосферу зірки. Так близько до нашого головного джерела енергії ще ніхто не наближався. Ця місія допоможе нам набагато краще зрозуміти процеси, які відбуваються всередині Сонця.

Після проходження перигелію 5 листопада через два дні "Паркер" повідомив, що всі його системи і прилади успішно витримали зближення із зіркою і працюють у штатному режимі. Фаза першого зближення Parker Solar Probe повністю закінчилася 11 листопада, після чого апарат приступив до передачі зібраних наукових даних на Землю.



Перші фото зонда на шляху до Сонця / NASA

"Паркер" повинен здійснити 24 зближення з Сонцем. Під час цих зближень він, як очікується, буде встановлювати нові рекорди: так, найближча відстань, на яку він повинен підійти до зірки, – приблизно 6,16 мільйона кілометрів, а максимальна швидкість, якої він повинен досягти, – приблизно 692 000 кілометрів на годину.

Китайська місія на зворотну сторону Місяця

Місія Chang’e 4 була запущена 8 грудня 2018 року на борту ракети "Великий похід 3В". 1 січня 2019 року апарат вийшов на орбіту навколо нашого природного супутника і приготувався до спуску. 3 січня відбулася історична для всього людства подія. О 4:26 за київським часом апарат Chang'e 4 здійснив успішну посадку на зворотному боці Місяця.



Місячний ровер на поверхні супутника Землі / CNSA

Науковими завданнями місії будуть астрономічні спостереження на низьких частотах радіодіапазону, проведення оглядів місцевості і форм рельєфу, аналіз мінерального складу і структури верхніх шарів місячної поверхні, а також вивчення нейтронного випромінювання і нейтральних атомів, що дозволить скласти уявлення про умови на зворотному боці Місяця, згідно CNSA.

Старт та посадка NASA InSight на Марс

Спусковий модуль InSight наприкінці листопада успішно сів на рівнині Елізій біля екватора Марса. Апарат обладнаний сейсмографом, а також геофізичним термометром, який планується встановити в п'ятиметровій свердловині для вимірювань температури планети. Один з приладів буде відслідковувати коливання обертання планети, що допоможе визначити розподіл маси в її надрах і краще зрозуміти внутрішню структуру.

Спочатку в NASA збиралися відправити InSight до Марса у березні 2016 року. Через неполадки в роботі сейсмометра SEIS, запуск перенесли на першу половину 2018 року.



Перше фото зонда InSight на Марсі / NASA

Після посадки зонд успішно розгорнув сонячні батареї і встановив сейсмометри та бур HP3. Вчені розраховують, що всі операції з установки та буріння будуть завершені приблизно через місяць.

Зараз апарат успішно займається дослідженням геології червоної планети. На борту зонда є всі необхідні пристрої та ціла лабораторія для дослідження зразків ґрунту та порід. Ми слідкували за спуском апарата і пам’ятаємо перші фото та "селфі" з поверхні Марса. До слова апарат продовжує, час-від-часу, тішити нас яскравими знімками поверхні планети.

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Японська місія Хаябуса-2 до астероїда Рюгу

Автоматична міжпланетна станція "Хаябуса-2" була запущена у космос 3 грудня 2014 року і призначена для доставки зразків ґрунту з навколоземного астероїда 162173 Ryugu, який належить до астероїдів класу С. Апарат успішно прибув до астероїда 27 червня і вийшов на стабільну 20-кілометрову орбіту навколо нього. За планом наукова програма місії триватиме півтора року, під час яких апарат буде досліджувати Рюгу з орбіти, а також під час підльоту до нього вистрілить по поверхні пристроєм SCI (Small Carry-on Impactor), що складається з мідного снаряда і заряду вибухівки, тим самим дослідники отримають можливість вивчити склад верхнього шару грунту астероїда.

21 вересня 2018 року станція "Хаябуса-2" знизилася до висоти в 55 метрів від поверхні Рюгу і скинула на неї два невеликих модулі MINERVA-II. Модулі Rover-1A і 1B мають діаметр 18 сантиметрів кожен, висоту 7 сантиметри і вагу близько 1,1 кілограма. Вони оснащені камерами, датчиками для вимірювання температури грунту, оптичними датчиками, акселерометром і гіроскопом і здатні переміщатися по поверхні астероїда завдяки стрибковому механізму. 22 вересня на Землю прийшло підтвердження успішної посадки модулів, які зараз знаходяться в працездатному стані і надсилають нові фотографії, зроблені під час пересувань по поверхні Рюгу.



Детальне фото поверхні астероїда Рюгу / jaxa

3 жовтня "Хаябуса-2" скинув на Рюгу ще один зонд MASCOT, оснащений великою кількістю інструментів, в тому числі інфрачервоним гіперспектральним мікроскопом, радіометром і магнітометром.

За 17 годин MASCOT три рази змінив свою позицію і передав всі зібрані дані на основний зонд. Головний етап місії "Хаябуса-2" – забір ґрунту з поверхні астероїда – відклали на 2019 рік.

Американська місія OSIRIS-REx до астероїда Бенну

Автоматична міжпланетна станція OSIRIS-REx була запущена в космос 8 вересня 2016 року. Метою місії став 500-метровий навколоземний астероїд (101955) Бенну, сумарно вона триватиме близько семи років. Бенну входить в групу Аполлонів і відноситься до вуглецевих астероїдів спектрального класу В, вивчення подібних об'єктів може дати важливу інформацію про формування та еволюцію Сонячної системи. Крім того, вважається, що багаті вуглецем астероїди, такі як Бенну, можуть бути відповідальні за постачання амінокислот і води на молоду Землю.



Фото астероїда Бенну / NASA

Окрім вивчення складу ґрунту станція отримала безліч знімків поверхні Бенну за допомогою оптичної системи OCAMS, які підтвердили і уточнили комп'ютерну модель астероїда, розроблену ще в 2013 році науковою групою місії під керівництвом Майкла Нолана. Поверхня Бенну заповнена валунами різних розмірів та невеликою кількістю скель. Проте, кількість валунів на поверхні вище, ніж очікувалося, а поблизу південного полюса астероїда знаходиться величезна скеля, що має ширину 55 метрів і висоту 50 метрів.

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Під час дослідження об’єкта космічний апарат OSIRIS-REx виявив в поверхневому шарі астероїда ознаки існування мінералів, які в минулому контактували з рідкою водою.

Запуск європейсько-японської місії BepiColombo для дослідження Меркурія

Апарат було запущено 25 жовтня 2018 року. Попереду багато важких та відповідальних моментів. До складу експедиції входять два наукових зонда, а також перелітний модуль, якому належить коригувати орбіту апаратів. Після прибуття на стабільну орбіту навколо Меркурія зонди розділяться і почнуть свої основні наукові місії на різних орбітах.



Перше фото BepiColombo на шляху до Меркурія / ESA

Один з них буде вивчати поверхню Меркурія, а другий займеться дослідженням магнітного поля планети. Незабаром після запуску BepiColombo надіслав перші знімки, а в грудні відбулося перше успішне ввімкнення наукових приладів.

Запуск космічного телескопа NASA TESS

У травні TESS надіслав на Землю свій перший, тестовий знімок, але офіційно приступив до роботи тільки 25 липня 2018 року. Апарат був запущений у космос 19 квітня 2018 року

Знайдені космічним телескопом кандидати в екзопланети вивчаються за допомогою наземних телескопів і космічного телескопа James Webb, який повинен замінити Hubble. Запуск цього телескопа запланований на весну 2021 року.

Телескоп TESS позиціонується як часткова заміна телескопа "Кеплер". Новий телескоп, розроблений Массачусетським технологічним інститутом і NASA. Він буде так само, як і "Кеплер", шукати планети транзитним методом, відстежуючи зміну блиску зірки під час проходження планети по її диску. Основна відмінність нової місії полягає в тому, що вчені будуть досліджувати об'єкти, віддалені не далі, ніж на 300 світлових років – "Кеплер" вивчав зірки в межах трьох тисяч світлових років.

TESS оснащений чотирма телескопами з матрицями дозволом 16,8 мегапікселів, які працюють в спектральному діапазоні від 600 до 1000 нанометрів. Кожен з цих телескопів має поле зору 24 на 24 градуси, і вони спрямовані таким чином, що разом утворюють єдине поле зору у вигляді витягнутої смуги. Раз в 27 днів телескоп буде міняти зону спостереження і за два роки основної місії створить карту, яка покриває 85 відсотків всієї небесної сфери.

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Попереду нас чекає безліч нових відкриттів та досліджень. Не встиг розпочатися 2019 рік, як зонд New Horizons пролетів повз одного з найбільш віддалених досліджуваних об’єктів у сонячній системі Ultima Thule. Китайська місія Chang’e 4 висадилася на зворотній бік Місяця і розпочала свою тривалу роботу. Впродовж року планується виконати 180 ракетних запусків. SpaceX готує тестовий політ свого пілотованого корабля Crew Dragon. А ще місія з дослідження Юпітера та запуск індійського корабля "Чандраян-2". Аби не пропустити усі ці події слідкуйте за розділом Техно. Ми триматимемо вас в курсі усіх важливих космічних подій.