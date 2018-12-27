Найзатребуваніші посади на українському IT-ринку – рейтинг

Популярний серед українських програмістів портал DOU оприлюднив статистику щодо вакансій та зарплат у сфері IT. Так, кількість вакансій на DOU зросла за рік у півтора рази — з 3 111 до 4 606 в місяць.

Статистика оприлюднена на сайті порталу.

Зросла і кількість компаній, які розміщують вакансії, на 38% — з 2 419 до 3 339.

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Як свідчать дані порталу, найбільш затребуваними вакаціями у 2018 році стали Front-end розробники, QA (тестери) і PHP розробники. Частка цих трьох категорій складає 31% від загальної кількості вакансій.

Рейтинг найзатребуваніших вакансій в IT

Також на порталі підрахували кількість відгуків на вакансію та співвідношення відгуків і вакансій. У топі за цим співвідношенням в основному нетехнічні напрямки в ІТ. Так, на кожну вакансію Product і Project Manager припадає понад 15 відгуків. Тоді як на одну вакансію Fron-end — тільки 5.

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