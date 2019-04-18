Назвали дату презентації флагманського Meizu 16s: що про нього відомо

Китайська компанія Meizu вже зовсім незабаром представить свій новий флагман. Презентація смартфона Meizu 16s запланована на 23 квітня.

Як пише GizmoChina, один із розробників компанії Meizu поділився результатами тесту новинки в бенчмарку AnTuTu.

Як свідчать результати тесту, новий смартфон набирає 374 190 балів. До прикладу, чинний лідер рейтингу найпродуктивніших смартфонів – Xiaomi Mi 9 Explorer Edition – у цьому тесті набирає 372 072 балів. Тобто майже на 2 тисячі балів менше.

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Що ще відомо. Наразі небагато. З чуток стало відомо, що майбутній флагман буде оснащений подвійною основною камерою. Основний модуль матиме роздільну здатність 48 Мп, а датчик глибини – 5 Мп. Селфі-камера буде розміщена у невеликому відступі в екрані. Її роздільна здатність – 20 Мп.

Meizu 16s буде оснащений новим топовим процесором Snapdragon 855. Він отримає 6,2-дюймовий дисплей AMOLED. Сканер відбитків пальців буде вбудований в екран.

Вартість Meizu 16s стартуватиме вд 3398 юанів за базову версію (це 506 доларів або 13 700 гривень). Він буде доступний у 3 варіантах кольору: білий, чорний і синій.

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