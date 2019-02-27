Назвали найбільших виробників смарт-колонок: цікавий рейтинг

545 Читать новость на русском
Назвали найбільших виробників смарт-колонок
Назвали найбільших виробників смарт-колонок / unsplash

Компанія Canalys опублікувала річні підсумки дослідження світового ринку динаміків із голосовим асистентом. Варто відзначити, за 2018 рік галузь почала зростати швидкими темпами.

Перспективи галузі. Як повідомляє 3DNews, у 2018 році, за підрахунками, в глобальному масштабі було реалізовано близько 78 мільйонів смарт-колонок. Це на 125% більше результату 2017 року, коли відвантаження оцінювалися в 34,7 мільйона ​​одиниць.

Читайте також: Apple придбала стартап з розробки додатків для голосових помічників

Рейтинг найкращих виробників. Відзначається, що протягом усього минулого року завзята боротьба за лідерство йшла між компаніями Amazon та Google. В результаті, перше місце в списку провідних постачальників посіла Amazon з 24,2 мільйона відвантажених пристроїв і часткою в 31,1%.


Amazon та Google змагалися за лідерство в галузі смарт-динаміків

При цьому Google відстає зовсім трохи: IT-гігант за рік реалізував 23,4 мільйона смарт-динаміків, зайнявши 30% галузі.

Далі в рейтингу значаться китайські компанії Alibaba, Xiaomi і Baidu. Вони відвантажили відповідно 8,9 мільйона, 7,1 мільйона і 3,6 мільйона динаміків з інтелектуальним голосовим асистентом. Частки за підсумками 2018 року склали 11,4%, 9,1% і 4,6%.


Рейтинг найбільших виробників смарт-колонок за 2018 рік

Таким чином, п'ять найбільших постачальників контролюють майже 90% глобального ринку смарт-колонок. Всі інші гравці спільно утримують лише 13,8%.

Очевидно, в цьому році галузь продовжить демонструвати значні темпи зростання.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Нові санкції проти Росії: у США оприлюднили відповідний законопроект
сьогодні
1701
Теги: Техно Побутова техніка Новини Техно Штучний інтелект Amazon Google
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Флагман Sony Xperia 1 представили офіційно: 4К-дисплей, 52-Мп камера та інші особливості
25 лютого 14:04 Флагман Sony Xperia 1 представили офіційно: 4К-дисплей, 52-Мп камера та інші особливості
1154
Metro: Exodus – чому навколо української гри так багато шуму
23 лютого 20:04 Metro: Exodus – чому навколо української гри так багато шуму
Анастасія Можаровська 2670
Стильні бездротові навушники Samsung Galaxy Buds: характеристики та ціна в Україні
23 лютого 14:03 Стильні бездротові навушники Samsung Galaxy Buds: характеристики та ціна в Україні
1090
Новий смарт-годинник Galaxy Watch Active: що вміє та скільки буде коштувати в Україні
22 лютого 15:16 Новий смарт-годинник Galaxy Watch Active: що вміє та скільки буде коштувати в Україні
702
Samsung Galaxy Fit та Galaxy Fit E: ціна та характеристики стильних фітнес-браслетів
21 лютого 11:07 Samsung Galaxy Fit та Galaxy Fit E: ціна та характеристики стильних фітнес-браслетів
517
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук