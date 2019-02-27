Назвали найбільших виробників смарт-колонок: цікавий рейтинг

Компанія Canalys опублікувала річні підсумки дослідження світового ринку динаміків із голосовим асистентом. Варто відзначити, за 2018 рік галузь почала зростати швидкими темпами.

Перспективи галузі. Як повідомляє 3DNews, у 2018 році, за підрахунками, в глобальному масштабі було реалізовано близько 78 мільйонів смарт-колонок. Це на 125% більше результату 2017 року, коли відвантаження оцінювалися в 34,7 мільйона ​​одиниць.

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Рейтинг найкращих виробників. Відзначається, що протягом усього минулого року завзята боротьба за лідерство йшла між компаніями Amazon та Google. В результаті, перше місце в списку провідних постачальників посіла Amazon з 24,2 мільйона відвантажених пристроїв і часткою в 31,1%.



Amazon та Google змагалися за лідерство в галузі смарт-динаміків

При цьому Google відстає зовсім трохи: IT-гігант за рік реалізував 23,4 мільйона смарт-динаміків, зайнявши 30% галузі.

Далі в рейтингу значаться китайські компанії Alibaba, Xiaomi і Baidu. Вони відвантажили відповідно 8,9 мільйона, 7,1 мільйона і 3,6 мільйона динаміків з інтелектуальним голосовим асистентом. Частки за підсумками 2018 року склали 11,4%, 9,1% і 4,6%.



Рейтинг найбільших виробників смарт-колонок за 2018 рік

Таким чином, п'ять найбільших постачальників контролюють майже 90% глобального ринку смарт-колонок. Всі інші гравці спільно утримують лише 13,8%.

Очевидно, в цьому році галузь продовжить демонструвати значні темпи зростання.

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