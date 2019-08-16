Назвали найкращий смартфон 2019 року

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Назвали найкращий смартфон 2019 року
Назвали найкращий смартфон 2019 року / unsplash

Європейська асоціація журналів з аудіо- та відеотехніки (EISA) назвала переможців низки щорічних номінацій серед смартфонів. "Смартфоном року" визнали новий флагман від компанії Huawei, а більшість призових місць посіли пристрої від китайських виробників.

"Найкращий смартфон" – Huawei P30 Pro

Huawei отримала нагороду в цій номінації вже другий рік поспіль. В 2018 році звання смартфона року отримала модель P20 Pro.

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Експерти відзначили просунуті технічні характеристики смартфона, особливо виділивши основну камеру з чотирьох модулів, продуктивну мобільну платформу і ємний акумулятор пристрою.

Раніше можливості зйомки смартфона високо оцінили в DxOMark – за версією ресурсу, флагман Huawei зараз займає друге місце в загальносвітовому рейтингу камерофонів.

Огляд смартфона Huawei P30 Pro – дивіться відео

"Lifestyle-смартфон" – Honor 20 Pro

Журі відзначило дизайн пристрою, скляний корпус з градієнтним забарвленням з 3D-скла і якість зйомки на основну камеру пристрою.

Особливий акцент зробили на ціні смартфона, яка дає змогу успішно конкурувати з суперниками на ринку смартфонів середнього рівня.

Огляд смартфона Honor 20 Pro – дивіться відео

"Просунутий смартфон" – OnePlus 7 Pro

Свою "корону" технічно просунутого ґаджета OnePlus 7 Pro отримав за висувну камеру, безрамковий дизайн, продуктивний процесор Snapdragon 855, накопичувач UFS 3.0 і акумулятор підвищеної ємності.

Огляд смартфона OnePlus 7 Pro – дивіться відео

"Найкраща покупка" – Redmi Note 7

У доступному ціновому сегменті смартфон визнали кращою моделлю за співвідношенням ціни і характеристик. Ґаджет побудований на базі мобільної платформи Snapdragon 660, оснащений трендовою 48-мегапіксельною камерою і тривалим часом автономної роботи.

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Всі номінації EISA будуть оголошені на виставці IFA 2019 Берліні, яка стартує 6 вересня.

Огляд смартфона Redmi Note 7 – дивіться відео

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Теги: Техно Смартфони Новини Техно Huawei Redmi OnePlus
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