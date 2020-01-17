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Назвали найпопулярніших виробників бездротових навушників

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Найпопулярніші виробники TWS-навушників / Unsplash

Лише кілька років тому на ринку з'явилися бездротові навушники, які не потребують кабелів ні під час зарядки, ні під час передачі звуку. Аналітики компанії Strategy Analytics сформували рейтинг найпопулярніших бездротових навушників серед користувачів зі всього світу.

Найпопулярніші виробники TWS-навушників

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Представлені у вересні 2016 року AirPods, які, по суті, стали родоначальниками TWS-гарнітур, займають 54,4% ринку. За результатами 2019 року, Apple реалізувала близько 58,7 мільйона фірмових пристроїв різних ревізій, повідомляє Android Central.

Що таке TWS-навушники? Це повністю бездротові навушники-вкладиші. TWS означає True Wireless Stereo. Кожен навушник представляє собою автономний пристрій, який зв'язується з "напарником" і програвачем по Bluetooth. Роз'ємів на них немає, заряджаються від футляра, в якому продаються.

На другому рядку рейтингу – Xiaomi, що займає 8,5% ринку бездротових навушників і продала близько 9,1 мільйона ґаджетів.

Замикає трійку компаній, чиї TWS-навушники користуються найбільшою популярністю в світі, південнокорейська Samsung. На неї припадає частка в 6,9% ринку і 7,4 мільйона проданих пристроїв за 2019 рік.

Прогнози

За підрахунками аналітиків, за наступні п'ять років ринок TWS-навушників розростеться до щорічних обсягів продажів в 1,2 мільярда штук. Для порівняння, в 2019 році продали близько 170 мільйонів повністю бездротових гарнітур.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Новини Техно Samsung Ґаджети Apple Xiaomi
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