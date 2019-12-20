24 канал lifestyle Економіка Здоровʼя спорт футбол Дизайн auto Освіта Likar покер
more

Назвали найпопулярніший голосовий помічник у світі

70 Читать новость на русском
Назвали найпопулярніший голосовти помічник у світі / Фото з вільних джерел

Голосовий асистент – зручний інструмент управління смартфоном або розумною колонкою. В боротьбі за ринок свої рішення просуває багато великих виробників електроніки, включаючи, Apple та Google. Однак який же голосовий помічник найпопулярніший?

Аналітичне агентство Futuresource Consulting опублікувало глобальний рейтинг популярності віртуальних помічників по числу пристроїв з їх підтримкою. Результати виявилися не настільки передбачувані, як можна було очікувати.

До теми: Windows 10 отримає нову корисну функцію: деталі

Рейтинг голосових помічників

  • За даними Futuresource Consulting, лідером стала компанії Apple: голосовий помічник Siri встановлений на 35% пристроїв , які представлені на цьому ринку. Аналітики пов'язують таку популярність з успішними продажами бездротових навушників AirPods.
  • Друге місце займає Microsoft Cortana. Хоча компанія видалила функції з нових консолей Xbox, асистент продовжує утримувати міцні позиції з 22% завдяки домінуванню на ринку комп'ютерів з Windows 10. Microsoft також нарощує зусилля, просуваючи Cortana в корпоративному секторі і активно впроваджуючи її в пакет Office 365.
  • Google зі своїм Assistant займає лише третє місце з 9% ринку.  
  • Amazon Alexa – четверте з 4% охоплення ринку голосових помічників.

Кільсть пристроїв з голосовими помічниками зросла на чверть

Порівняно з 2018 роком зростання популярності віртуальних асистентів склало 25% – зараз кількість пристроїв з їх підтримкою оцінюється в 1,1 мільярда, а до 2023 року прогнозована цифра становить 2,5 мільярда.

За заявою представника Futuresource Consulting Саймона Форреста, незабаром наявність відразу кількох голосових помічників в одному пристрої стане нормою.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Хто стріляв на Луб’янці під ФСБ: деталі про Євгена Манюрова та фото 18+
сьогодні
8295
Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Інтернет Новини Техно Apple Amazon Microsoft Google
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
18 грудня 10:07 Що подарувати на Миколая: підбірка Техно 24
Анастасія Можаровська 1389
17 грудня 21:00 Незвичайні та найреволюційніші смартфони 2019 року
Вероніка Климська 1005
15 грудня 22:00 "Російський Крим" від Apple, конфлікт Huawei та США – техноскандали 2019 року
Олена Кандяк 868
14 грудня 22:02 Плащ-невидимка та кишеньковий кондиціонер – топ-розробки 2019 року
Ірина Полицька 2323
14 грудня 14:31 Cybertuck або котедж на острові: що можна купити замість Apple Mac Pro (2019)
Сергій Матусовський 2685
Новини
Більше новин
Залиште відгук