Назвали найпопулярніший голосовий помічник у світі

Голосовий асистент – зручний інструмент управління смартфоном або розумною колонкою. В боротьбі за ринок свої рішення просуває багато великих виробників електроніки, включаючи, Apple та Google. Однак який же голосовий помічник найпопулярніший?

Аналітичне агентство Futuresource Consulting опублікувало глобальний рейтинг популярності віртуальних помічників по числу пристроїв з їх підтримкою. Результати виявилися не настільки передбачувані, як можна було очікувати.

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Рейтинг голосових помічників

За даними Futuresource Consulting, лідером стала компанії Apple: голосовий помічник Siri встановлений на 35% пристроїв , які представлені на цьому ринку. Аналітики пов'язують таку популярність з успішними продажами бездротових навушників AirPods.

Друге місце займає Microsoft Cortana. Хоча компанія видалила функції з нових консолей Xbox, асистент продовжує утримувати міцні позиції з 22% завдяки домінуванню на ринку комп'ютерів з Windows 10. Microsoft також нарощує зусилля, просуваючи Cortana в корпоративному секторі і активно впроваджуючи її в пакет Office 365.

Google зі своїм Assistant займає лише третє місце з 9% ринку.

Amazon Alexa – четверте з 4% охоплення ринку голосових помічників.

Кільсть пристроїв з голосовими помічниками зросла на чверть

Порівняно з 2018 роком зростання популярності віртуальних асистентів склало 25% – зараз кількість пристроїв з їх підтримкою оцінюється в 1,1 мільярда, а до 2023 року прогнозована цифра становить 2,5 мільярда.

За заявою представника Futuresource Consulting Саймона Форреста, незабаром наявність відразу кількох голосових помічників в одному пристрої стане нормою.

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