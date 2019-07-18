Назвали найпопулярніший смартфон в США

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Найпопулярніший смартфон в США
Найпопулярніший смартфон в США

Найбільш продаваною моделлю смартфона на території США другому кварталі 2019 року став iPhone Xr. Загалом, усю трійку лідерів займають пристрої від Apple.

Про це сказано на сайті Kantar World Panel. На другому місці модель iPhone 8 а на третьому минулорічний флагман iPhone Xs Max.

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При цьому аналітики зауважують, що частка смартфонів, які працюють на iOS, загалом знизилася в США - на 2,4%.

Також знизилась частка продажів і смартфонів Samsung. При цьому популярність пристроїв Motorola і Google навпаки зростає.

"Motorola продовжує набирати обороти в США: частка в 2019 році досягла 8,1%, що на 3,3% більше в порівнянні з роком раніше. Motorola E5 Play і G6 Plus були найефективнішими моделями", – зауважили експерти.

На 4 та 5 місці за рівнем популярності у США йдуть моделі Samsung Galaxy S10 Plus і Galaxy S10.

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Теги: Новини Техно Техно iPhone Apple Смартфони
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