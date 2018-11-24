Назвали найпоширеніші причини несправності смартфонів

Компанія SquareTrade, яка займається гарантійним обслуговуванням та ремонтом електроніки, опублікувала результати дослідження про найбільш часті поломки смартфонів у США. Відзначимо, що більшість пристроїв, які потрапляють у ремонт мають проблеми із дисплеєм.

Про це повідомляє SquareTrade.

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У 66% випадків в ремонт здають смартфони, які мають проблеми із дисплеєм. Зокрема, 29% припадає на розбиті екрани, а ще 27% на подряпані. Всього за рік в США зламали близько 50 мільйонів дисплеїв смартфонів. Щогодини у США ламається в середньому 5761 екран.

Наступною за частотою несправністю став "мертвий" акумулятор (22%), ще по 16% припадає на проблеми з тачскріном і відколи на крайках або кутах корпусу девайса.



Найпоширеніші причини несправності смартфонів та вартість їх ремонту

Найпоширенішою причиною несправності пристрою стало випадкове падіння смартфона на землю. До цієї категорії відносяться 74% випадків ремонту. Потім йдуть випадання смартфона з кишені (49%), падіння у воду (39%), випадкове скидання зі столу або стійки (38%), падіння в туалет (26%) і випадання із сумки (22%).

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