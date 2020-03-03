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Назвали найпотужніший смартфон лютого 2020 року

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Найпотужніший смартфон лютого 2020 року / Unsplash

Розробники популярного китайського бенчмарка Master Lu опублікували список найпотужніших Android-смартфонів за лютий 2020 року. Переважно до переліку потрапили смартфони, які представили в лютому. Щоправда деякі результати викликають питання.

Лідери рейтингу 

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За версією Master Lu, найпотужнішим смартфоном лютого з результатом 518 184 балів став Samsung Galaxy S20 Ultra, передає My Drives.

Майже на 40 000 балів менше набрали Samsung Galaxy S20+ та Galaxy S20, які посіли друге і третє місце відповідно.

Далі розташувалися realme X50 Pro 5G, Xiaomi Mi10 Pro, iQOO 3 5G, ZTE Axon 10s Pro та Xiaomi Mi10.


Найпотужніші смартфони лютого 2020

Інші учасники тестування

На дев'ятому місці дуже несподівано розташувався Samsung Galaxy Z Flip з торішнім процесором Snapdragon 855+. Після нього йде Huawei Mate Xs, а потім Vivo Z6 5G з процесором Snapdragon 765G, який виявився потужнішим за Sony Xperia 1 II на Snapdragon 865.

На 13 місці розташувався Sony Xperia 10 II, всередині якого встановлено Snapdragon 665, а замикає рейтинг Sharp Aquos R5G з топовим Snapdragon 865.

Цікаві особливості тесту

Неясно, яким чином моделі середнього рівня стали потужнішими за флагмани. Це може бути пов'язано з проблемами оптимізації як самого бенчмарка, так і нових смартфонів.

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Автор: Анастасія Можаровська
Теги: Новини Техно Техно Xiaomi Samsung Смартфони
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