Назвали вартість ігрового смартфона Asus ROG Phone 2

Компанія Asus повідомила дату старту продажів нового покоління потужного смартфона ROG Phone 2. Відомо, що цей ігровий смартфон працюватиме на базі продуктивного процесора Snapdragon 855 Plus.

Як пише gizchina.com, новинка оснащена 6,59-дюймовим OLED-дисплеєм з роздільною здатністю Full HD +. Сканер відбитків пальців вбудований в екран.

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Смартфон оснащений потужною батареєю ємністю 6000 мАг з підтримкою швидкої зарядки Quick Charge 4+ потужністю 30 Вт.

Asus ROG Phone 2: назвали ціни

Ціни

Asus ROG Phone 2 з 8 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої пам’яті оцінений у 508 доларів (13 200 гривень); Ця ж модифікація у версії Enjoy Peace in Beijing (імовірно в іншому варіанті оформлення корпусу) коштує 537 доларів (13 900 гривень); Варіант ROG Phone 2 у версії 12 + 512 ГБ буде коштувати 872 доларів (22 700 гривень); Топова модифікація Extreme Edition оцінена у 1162 долари (30 200 гривень); Найбільш просунута версія ROG Phone 2 Esports Armour оцінена у 1 900 доларів (49 400 гривень).

Новинки вже доступні для попереднього замовлення на території Китаю. Офіційно вони надійдуть у продаж 31 липня.

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