НБУ дозволив дистанційно відкривати рахунки
Національний банк України запровадив систему віддаленої ідентифікації клієнтів через систему BankID. Вона дозволяє клієнтам банків-учасників системи користуватись банківськими послугами, наприклад, відкрити рахунок, дистанційно.
Про це повідомляє прес-служба НБУ.
Ця система працює лише для фізичних осіб. Для того, щоб вперше скористатись послугами банку через систему, людина має бути присутня особисто, а після цього зможе замовляти сервіси та послуги банків, підключених до системи BankID НБУ, без присутності у банківському відділенні.
Як повідомила перший заступник голови Національного банку Катерина Рожкова, наразі лише два банки підключені до цієї системи – це "Ощадбанк" та "Радабанк".
Для надання банківських послуг обов'язковими умовами є проведення перевірки ідентифікаційних даних, отриманих з різних джерел:
- ЕЦП/кваліфікований цифровий підпис;
- система BankID НБУ;
- копії документів, завантажені на сайт надавача послуг та підписані ЕЦП клієнта.
Відповідальність за належне здійснення ідентифікації та вивчення клієнта покладається як на банк, який здійснив ідентифікацію, так і на банк, що використовує інформацію.
Нагадаємо, два українські банки втратили свої ліцензії.