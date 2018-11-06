НБУ дозволив дистанційно відкривати рахунки

Національний банк України запровадив систему віддаленої ідентифікації клієнтів через систему BankID. Вона дозволяє клієнтам банків-учасників системи користуватись банківськими послугами, наприклад, відкрити рахунок, дистанційно.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Ця система працює лише для фізичних осіб. Для того, щоб вперше скористатись послугами банку через систему, людина має бути присутня особисто, а після цього зможе замовляти сервіси та послуги банків, підключених до системи BankID НБУ, без присутності у банківському відділенні.

Як повідомила перший заступник голови Національного банку Катерина Рожкова, наразі лише два банки підключені до цієї системи – це "Ощадбанк" та "Радабанк".

Для надання банківських послуг обов'язковими умовами є проведення перевірки ідентифікаційних даних, отриманих з різних джерел:

ЕЦП/кваліфікований цифровий підпис;

система BankID НБУ;

копії документів, завантажені на сайт надавача послуг та підписані ЕЦП клієнта.

Відповідальність за належне здійснення ідентифікації та вивчення клієнта покладається як на банк, який здійснив ідентифікацію, так і на банк, що використовує інформацію.

Нагадаємо, два українські банки втратили свої ліцензії.